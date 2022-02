Lukeš: Investice Baníku do Lischky velká, ne zbytečná. Druhý útočník? Souhlasím

„Ale nyní už je v závěrečné fázi rekonvalescence a jsou všechny předpoklady, že brzy naskočí zpět do tréninkového procesu," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Alois Grussmann.

„Je to hráč, který byl platným článkem sestavy Slavie v době její velké dominance, hrál těžká pohárová utkání včetně Ligy mistrů a na to, že má teprve pětadvacet let, působí v nejvyšší soutěži už devátou sezonu a na svůj věk je velmi zkušený. Je navíc stejně dobře využitelný jako stoper i jako defenzivní střední záložník,“ dodal Alois Grussmann.

Baník proti Sigmě: opory zpět v akci, Pokorný do sestavy a u fanoušků beze změn

Zároveň se v závěrečných dnech přestupního okna nepotvrdil příchod Brazilce Eduarda Santose z Karviné, jak se spekulovalo v některých médiích. Podle informací Deníku se o jeho přesunu na Bazaly vůbec nejednalo. Místo toho zamířil do Plzně.