„Výhra na Slovácku je pro nás všechny velký impuls. Pohoda na hráčích je vidět, snažíme se je ale držet při zemi, protože nás čeká nesmírně náročný soupeř,“ řekl Kozlův asistent Ivan Kopecký, který v týdnu vedl tréninky při absenci hlavního kouče. Ten si plnil povinnosti u reprezentační devatenáctky.

Proti Severočechům ale Kozel chybět nebude. Stejně jako čtveřice hráčů, kteří na Slovácku kvůli karetním trestům chyběli. Trenéři tak mají k dispozici Fleišmana, Stronatiho, Jánoše i Jiráska. „Je to dobře, že se zvyšuje konkurence. Jsme zároveň rádi za to, že hráči, kteří dostali na Slovácku šanci, to zvládli,“ podotkl Kopecký.

To, že do Ostravy přicestuje soupeř z nejsilnějších, je všem jasné. „Víme, jakou má Jablonec kvalitu. Věříme ale, že k tomu zápasu hráči přistoupí tak, jak mají, a budeme úspěšní,“ pokračoval Kopecký. „Soupeř je po vysokém vítězství v pohodě,“ připomněl Kozlův asistent jablonecké vítězství 4:0 nad Příbramí.

Na Jablonec má intenzivní vzpomínky záložník Roman Potočný, který přišel do Baníku z Liberce. Tedy z klubu úhlavního rivala Radova mužstva. „Vždycky to bylo vyhrocené, pokaždé plné karet. Teď už by to pro mě ale tak divoké být nemělo. Jsem už baníkovec. Těším se na to, už aby se hrálo,“ uzavřel Roman Potočný.