Skóre zápasu otevřel Senegalec Diop v 57. minutě, když se k němu na malém vápně odrazil míč po centru Kuzmanoviče. Pojistku Ostravanů přidal v 82. minutě ranou z dvanácti metrů Kuzmanovič po pohledné akci Fleišmana s De Azevedem na levé straně.

„Nehraji na úlevu, ale na radost a jsem rád, že jsme konečně vyhráli venku. Dál vás může posunout i neúspěch a smutek. Jsem šťastný, že jsme tady vyhráli, hraje se tady špatně. Domácí jsou bojovníci, prohráli tady jiné týmy,“ řekl trenér Baníku Bohumil Páník.

„Když jsme vedli 1:0 hráli jsme na brejky, jeden nám vyšel, ten gól přišel relativně brzy a pak už jsme to v klidu dohrávali. Bohemka šla po naší vedoucí brance do tlaku, zjednodušila hru, mají tam vysoké hráče, lítalo to tam dvakrát, třikrát. V momentě kdy přišel Procházka jsme hru chytili a bylo to o něčem jiném,“ vykládal Páník.

„Jsem zklamaný. Naše hra po třicet metrů od branky nevypadala špatně, ale rozhodující je efektivita a kvalita v závěrečných metrech a ta nám chyběla. Akce máme většinou na sílu a když už se do šestnáctky dostaneme, tak bychom to tam potřebovali dotlačit, což se nám nepodařilo. Míčů jsme tam měli dost,“ hlásil kouč Bohemians Luděk Klusáček.

„Byl to pro mě speciální zápas, těšil jsem se. „Bohemka je doma agresivní, zápasy neprohrává. Bylo to víc o bojovnosti než o fotbalovosti. Bylo to o tom, kdo dá první gól. Domácí jsme se chtěli vyrovnat hlavně v bojovnosti, protože minule s Opavou jsme v tom během prvního poločasu propadli. Jsme rádi za tři body,“ uzavřel záložník Baníku Milan Jirásek.



BOHEMIANS – BANÍK OSTRAVA 0:2 (0:0)

Branky: 57. Diop, 82. Kuzmanovič. Rozhodčí: Cieslar – Moláček, Vitner. ŽK: Fillo (Baník). Diváci: 4012.

Bohemians: Le Giang – Hůlka, Krch, Köstl – Havel, Vacek (58. Vaníček), Jindřišek (79. Keita), Hronek, Podaný – Ugwu (88. Nečas), Vodháněl. Trenér: Klusáček.

Baník: Laštůvka – Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman – Reiter (67. Procházka), Jirásek, Hrubý, Kuzmanovič, Granečný (51. De Azevedo) – Diop (90. Šindelář). Trenér: Páník.