„Hrozně zbytečně jsme chvátali,“ podotkl Kozel. Ne vždy to však byla pravda. Důkaz? Běžela 90. minuta a hosté měli aut hluboko na útočné polovině. Místo pokusu zaútočit se ocitl míč za patnáct vteřin ve vlastní šestnáctce Baníku. „Chtěli jsme hrát soupeři za obranu, viděli jsme Karvinou proti Třinci, ale nebyli jsme připravení. Moc jsme si toho nevytvořili,“ uznal Kozel.

Baník si v úvodní pětačtyřicetiminutovce vypracoval jedinou velkou příležitost. Po standardce Holzera se dostal k zakončení stoper Pokorný, jeho hlavičku vyrazil Bolek na roh. Byla to do pauzy zároveň jediná střela Ostravanů na branku soupeře.

„Ve druhém poločase se to trošku zlepšilo v přípravné fázi, bylo tam několik dobrých akcí až do šestnáctky soupeře, ale chyběla kvalita přihrávky nebo zakončení. V přípravě se nám to dařilo víc. Na některých bylo vidět, že nebyli tak uvolnění jako na soustředění v Rakousku. Jsem zklamaný, že jsme nevyhráli,“ vykládal Kozel.

„Byli jsme hektičtí. Soupeř byl zodpovědný do defenzivy, ale některé situace se daly vyřešit lépe. Třeba Šašinkova střela, tam měl dost času. Asi to šlo dohrát víc v klidu,“ připomněl Kozel situaci z 58. minuty, kdy se hnali hosté do zakončení v přečíslení 4 na 2. Šašinka nikomu nepřihrál, volil střelu, která šla po teči karvinské obrany doprostřed branky a skončila v rukavicích Bolka. To byla v zápase druhá a zároveň poslední rána Ostravanů mezi tři tyče.

„Z naší strany tam bylo hodně nedohraných akcí a centrů, což se zlepšilo ve druhé půli, kde jsme měli nějaké závary, ale jinak nic. Chybělo lepší zakončení,“ hlásil záložník Baníku Adam Jánoš, který mohl otevřít skóre zápasu v 5. minutě, když zkoušel ze středového kruhu překvapit Bolka. Balon však minul levou tyč. „Chyběla tomu větší přesnost. Mohl jsem si to ještě přiťuknout,“ uzavřel Adam Jánoš.

Další zápas odehraje Baník v pátek 28. srpna od 18 hodin doma proti Českým Budějovicím.