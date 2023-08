/VIDEO, FOTOGALERIE/ Radostně zvedl pěsti a slavil. Trenér Baníku Pavel Hapal dovedl v sobotu tým k premiérovému vítězství v ligové sezoně. Ostravané porazili ve 4. kole Hradec Králové 2:0 góly střídajících Buchty a Tanka z nastavení. „Věřil jsem do poslední minuty,“ vykládal kouč Slezanů novinářům po nervydrásajícím souboji.

Utkání 4. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - FC Hradec Králové, 12. srpna 2023, Ostrava. Trenér Ostravy Pavel Hapal takto slavil výhru 2:0. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Jaké je vaše hodnocení?

Myslím, že dneska jsme odehráli velice dobrý zápas, i když druhá půle byla odlišná. V té první jsme jasně dominovali, vytvořili jsme si dvě stoprocentní gólové šance, je jen škoda, že jsme je neproměnili. Troufám si tvrdit, že to byl nejlepší první poločas, co jsem tady.

Po přestávce však soupeř hru vyrovnal, do šancí jste se dlouho nedostávali. Proč?

Druhou půli už to bylo… Pořád s touhou zvítězit, pořád v kombinaci velice silní, ale trochu nám to naboural střídající Rada. Soupeř přeskupil řady a ten třetí hráč ve středu nám dělal problémy. My jsme na to ale naštěstí ještě zareagovali. Z mužstva bylo cítit, že to chce urvat, že chce zvítězit a podařila se nám střídání.

Oddechl jste si? Byly to ubojované tři body…

To, že to vítězství přišlo až v závěru, je o to krásnější. Musím říct, že jsme byli na hřišti celkově lepší, soupeře jsme nepustili do žádné gólové situace a sami jsme těch šancí měli dost nato, aby byl zápas rozhodnutý dřív. Jsem rád za mužstvo, byli jsme odměněni.

V nastavení rozhodl po rychlém výpadu Buchta, který střídal v 80. minutě. Jak se vám jeho trefa zamlouvala?

Nádherná, učebnicová. I když jsem měl pocit, že do toho nevstoupil ideálně, dvakrát tam byl dál od soupeře, že možná v tom běžeckém souboji - on je totiž rychlý - mohl být dřív, ale tu gólovou akci vyřešil skvěle. Nevím, kdo mu to tam prostrčil, protihráč šel už každopádně do skluzu a protože byl čerstvý, tak si to stačil píchnout a dobře že ho netrefil, ten gól by nepadl. To zakončení šajtlí? On to má i na tréninku. Jsem za to rád. I za něj a za celé mužstvo.

Co můžete říci k sestavě? Od první minuty nenastoupil jediný odchovanec klubu. Až do 86. minuty chyběl i Šín, střídající hráči přitom byli u všeho…

Celý týden jsme se nad sestavou zamýšleli. Šín z ní vypadl, ale víme, že když do zápasu jde nebo do něj přijde, odvede maximum. Věřili jsme tomu, že když ho tam potom do nějaké té unavenější obrany nebo středové řady soupeře vystřídáme, tak může být prospěšný. Proto nenastoupil od začátku. Nebylo to z důvodu, že by podal diametrálně špatnější, nebo tak špatný výkon v Plzni, že by nehrál. Takže určitě je to výhoda, že máme široký kádr. Proto jsme dali dolů i Filipa Kubalu, který odehrál dobrý zápas.

Dali jste gól ze hry po dlouhých 360 minutách, reálně i s nastavením po 386. Zažil jste vůbec někdy takový střelecký půst?

Víte, fotbal přináší různé věci. Bylo tady víc zápasů, kdy se nám nedařilo vstřelit gól ze hry. Důležité ale je, že si situace vytváříme. Přišlo to v závěru, ale šli jsme si za tím. Hráli jsme daleko lépe než Hradec. Nechci soupeře nějak dehonestovat, ale v ofenzivě jsme byli kvalitnější.

Neměl jste obavy, že znovu vyjdete střelecky naprázdno?

Věřil jsem do poslední minuty. Pořád věřím. Samozřejmě že když zahazujete jednu šanci za druhou, napadají vás různé myšlenky, ale mužstvo jsme uklidňovali a ubezpečovali, že to přijde. Jsme rádi, že to tak bylo. Nic to ale nemění na tom, že musíme dál pracovat.

Co říkáte na finální fázi?

Když máme na hřišti hráče, jako je Almási, potřebujeme dostat balon do šestnáctky už z hloubi pole. V tříobráncovém systému situace přehráváme a jdeme do kombinace, i když si myslím, že by tam měl přijít centr. A ty tam dneska moc nechodily. V první půli jsme snad neměli ani žádný roh, přitom i tak tam byli dvě stoprocentní gólovky. Jen škoda, že jsme branku nedali. Ale tohle je jediná výtka k mužstvu.

Potěšil vás i Ewerton, který připravil spoustu šancí? Vypadalo to, že mu to konečně sedlo…

Víme, že je to výborný fotbalista. Po zápase mi říkal, že je úplně fyzicky vyřízený. Dlouho nehrál, měl herní i tréninkovou pauzu. V každém zápase se zlepšuje. K nám sice přišel už zdravý, ale bez tréninku. Chce to čas, trpělivost. Dokáže to.

Do zápasu zasáhli od 72. minuty Slováci Rigo a vůbec poprvé od 86. minuty Madleňák. Jak se vám (ne)pozdávali?

Rigo si ochutnal ligový zápas poprvé už minule v Plzni, i když jen na pár minut. Druhá liga je něco jiného než první. Vypadal tam velice dobře, i to byla dnes alternativa do utkání. A nakonec se do něj dostal. A co se týká Madleňáka, platí totéž. Samozřejmě máme teď vícero krajních hráčů a přece jen slovenská liga je trošku odlišná než ta česká, chtěli jsme mu dát prostor, aby to viděl. Šel tam a nebáli jsme se toho, protože on to běžecky zvládal, i hlavičkové souboje, uhrával si to.

V příštím kole hrajete v neděli 20. srpna od 18 hodin v Edenu. Tohle vydřené vítězství jistě pomůže, že?

Doufám, že nás tato výhra nakopne a povzbudí do velice těžkého zápasu na Slavii. Ve fotbale je všechno možné, určitě nebudeme skládat zbraně. Kvalitu máme, věřím, že jsme schopni jí odolávat. A možná bude štěstí na naší straně.