Ladislav Almási, David Lischka, Lukáš Budínský a Jiří Klíma. Čtyři jména čtyř letních posil, s nimž vyrukují za necelé tři týdny fotbalisté Baníku Ostrava do nové sezony FORTUNA:LIGY. Zároveň stále zůstává prostor do konce přestupního období, aby slezský celek svůj kádr ještě doplnil. Příchody však přináší jednu otázku, kterou fanoušci řeší – co bude s mladými talenty?

O tom, že Ostravané, kteří se dnes v dalším přípravném duelu v Kroměříži utkají se Skalicí, mají kam sáhnout i ve vlastních řadách, nemusí být řeč. Už v minulém ročníku se stali důležitými muži sestavy záložníci David Buchta s Filipem Kaločem, šanci pomalu dostává i útočník Daniel Śmiga, do přípravy si pak trenér Ondřej Smetana vzal i nadějného brankáře Martina Hrubého, či zadáka Jaroslava Harušťáka a z hostování se vrátili Denis Granečný a Ondřej Chvěja. Za velmi talentovaného je považován i obránce Ondřej Kukučka, toho času však dlouhodobě zraněný.

„Když se na to člověk dívá, je to zajímavý výčet, ovšem člověk musí být pořád nespokojený. Každý trenér i manažer by měl rád v kádru víc a víc odchovanců, a i zde by se dalo mluvit o dalších jménech,“ říká sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

BUCHTA MĚL PŘEDPOKLADY

Dodnes fanoušci vstřebávají střelecký koncert, jaký sehrál na jaře v záloze Baníku David Buchta. Pochopitelně to potěšilo i členy vedení ostravského klubu. „Jsem jen rád, předpoklady k tomu měl,“ poznamenává Grussmann. Vzápětí ale upozorňuje na to, že jeho cesta nebyla jednoduchá. „Naopak. Velmi trnitá. Nebylo to tak, že by najednou vyletěl. Baník ale o něm věděl, stejně jako třeba o Kaločovi, dostali šanci a té se chytili,“ potvrzuje.

„Víme, jak jsme v tabulce skončili, ale tito dva hráči ukázali, že se s nimi musí pracovat. Nemusí to být rychlé, ale pořádně. A vidíte? Nakonec zaznamenali největší posun v Baníku,“ usmívá se Alois Grussmann s tím, že klub by na nich měl stavět.

„Proto nechci registrovat žádný zájem odjinud. Buchta ani Kaloč ještě nejsou úplně hotoví hráči. Těmi se stanou, pokud budou takhle pracovat. Je ale jasné, že mají před sebou velkou budoucnost. A my chceme být její součástí,“ dodává.

HLAVNĚ NIC NEUSPĚCHAT

Žádný kvapík, ale trpělivost. Na to Alois Grussmann upozorňuje i v případě dalších nadějných hráčů. Třeba u Daniela Śmigy. „Má talent, ale hráč na něm musí pracovat. Zároveň na něj bude nakládáno postupně, přece jen má sedmnáct let,“ ví Grussmann. „Pak je tu Ondřej Kukučka, který je na začátku zhruba rok trvající rekonvalescence po zranění. Tady se už vůbec nesmí nic uspěchat. Je mladý, pozitivní je, že to má v hlavě srovnané, dáme mu čas na uzdravení, a uvidíme. Bude to ale dlouhá cesta,“ má jasno Alois Grussmann.

„Samozřejmě jsem si vědom, že fanoušci by takové hráče rádi viděli v každém zápase, aby měl větší minutáž, ale to se nesmí uspěchat, nebo přehnat. Zatím je to podle nás nastaveno ideálně tak, aby se posouvali dál,“ míní sportovní ředitel Baníku.

Těší ho, že se do ostravských řad po hostování ve slovenském Pohronie přidal odchovanec Ondřej Chvěja. Ten však vinou zdravotních problémů zatím v přípravě nehrál.

„Byl jsem v kontaktu s hráčem i klubem, na Ondru šly výborné reference. Dokonce si ho chtěli nechat a koupit, ale i Ondra byl nastavený tak, že se vrátí a porve se o místo v základu,“ je přesvědčený Grussmann, který věří i navrátilcům Romanu Potočnému a Denisi Granečnému. „Všichni dostanou šanci, chtěl je i Ondra Smetana. Je to jen o tom, jak ji chytí. Záleží jen na nich,“ nechává vše otevřené Grussmann.

V rukou má budoucnost Baníku, zároveň ale nechce na hráče nakládat příliš velkou zátěž a tlak. „Lidé si myslí, že dotáhnout to do A--týmu a ligy je jednoduchá cesta. Není to tak a zdaleka ne všichni mladí hráči ji zvládnou. Máme i negativní zkušenosti,“ poukazuje Grussmann na ročník 2002.

Od hráčů, jako Vojtěch Wojatschke, Timofej Barkov, či Josef Knedla si klub hodně sliboval, všichni mají ale do áčka hodně daleko. „Spíše to vypadá, že budou jinde,“ myslí si Grussmann.

„Budu otevřený. Byli to talentovaní hráči, vyslovovala se často jejich jména, ale nezvládli to. Že se říkalo, že do budoucna budou v Baníku, bude se na nich stavět, bohužel to neunesli. Moc hřešili na svůj talent,“ krčí rameny šéf sportovního úseku Baníku Ostrava. „Pořád ale věřím, že své schopnosti ještě prokážou na hostování. A pak jim je Baník nadále otevřený,“ slibuje Alois Grussmann.

SNAD SE BUDE HRÁT

Základem pro to, aby se mládež hnula dopředu, je hrát. To se poslední rok a půl vinou koronaviru nedělo. Veškeré mládežnické i nižší dospělé soutěže se dva roky po sobě nedokončily. „Je třeba je znovu rozjet a normálně hrát,“ upozorňuje Grussmann, který absenci zápasů i tréninků vidí jako velký problém.

„Budu mluvit za Baník, kde v současnosti pracuji. Máme tady akademii, která je na vysoké úrovni, ale tím, že se během posledního roku a půl odehrálo jen pár mistrovských utkání, tak to ublížilo určitě všem hráčům, trenérům i dalším lidem, kteří se na této práci podílí. Trénovalo se v omezeních, a navíc bez vrcholu o víkendu. Pak si hráči příliš neplní ani individuální plány, tím pádem strádají a s nimi celý Baník,“ popisuje Grussmann.

„Teď se to uvolnilo, kluci absolvovali nějaké tréninky i zápasy a nyní vidíme dopady. Někteří hráči rok a půl doslova ztratili. Místo toho, aby se posouvali nahoru, tak v lepším případě stagnovali, spíše ale šli dolů,“ přibližuje šéf sportovního úseku Slezanů.

Sám u sebe si nic podobného neumí představit. „Já byl v šestnácti sedmnácti v Baníku, a to jsou léta, kdy na toho hráče můžete nasadit nejvíc zátěže. V tréninku i zápasech. A pak hráči dělají i pokroky. Jenže když jim to vezmete, tak to má špatné důsledky a pokud si to spočítáte na ztracené tréninky a zápasy, dostanete neskutečné číslo. Nebojím se říct, že je to ztráta dvou až tří let,“ odhaduje na závěr Alois Grussmann.