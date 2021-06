První letní posilu ohlásil fotbalový Baník Ostrava. O góly by se v novém ročníku FORTUNA:LIGY měl starat útočník Ladislav Almási. Dvaadvacetiletý slovenský talent přichází z Ružomberoku a v Ostravě podepsal smlouvu na čtyři roky.

Ladislav Almási. | Foto: MFK Ružomberok

Téměř dvoumetrový čahoun je odchovancem Dunajské Stredy, poté působil v Senici, kde poprvé zasáhl do ligy a později vstřelil i první branku. Později se Almási vrátil do Dunajské Stredy a přes Šamorín a Petržalku nakonec zamířil do MFK Ružomberok.