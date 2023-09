SKVĚLÝ EWERTON

Na něj se po zápase trochu zapomnělo, ale byl hrdinou domácích. Byl u všeho důležitého. Dal první gól, defenzivu Zlína neustále trápil, byl kreativní a nebezpečný. Přihrál do šancí Tankovi i Kubalovi, ve druhém poločase právě jeho asistence byla klíčová pro první trefu Filipa Kubaly v Baníku, odvážný průnik o chvíli později byl zase základem pro gólovou ránu Riga, stejně jako vybídl Kpoza, jehož centr přes bránu do sítě usměrnil Kubala. Sám mohl přidat i svůj druhý zásah. Jednou mu míč na poslední chvíli vzal Slončík, jindy byla jeho střela zablokována, a když zakončoval hlavou, zazářil Rakovan. Jen pátá branka nenesla jeho odkaz. „Byl skvělý. Už minule doma to tak bylo. Je to rozdílový hráč, který umí jeden na jednoho, vytvoří převahu, vyřeší situace, dal krásný gól a mohl ještě přidat hlavou. Výborný výkon,“ ocenil trenér Pavel Hapal.