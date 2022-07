Celek z Bazalů vyrukoval na soupeře se dvěma takřka rozdílnými jedenáctkami. Do hry se už zapojili i veteráni – brankář Jan Laštůvka a obránce Jiří Fleišman – stejně tak nová posila Michal Frydrych, nebo Gigli Ndefe. Zbývající reprezentanti Karel Pojezný, Ladislav Almási a Muhammed Sanneh zůstali ještě mimo sestavu, podobně i mladíci Petr Jaroň s Danielem Smékalem.

Baníku se vrací opora. Měsíc volna mi pomohl, tento týden ale ukáže, říká Tetour

V první půli dvakrát zahrozil hostující Fantiš, ale branku netrefil. Na druhé straně si podobně vedl Marek Jaroň. Pak měl několik příležitostí Klíma, ale buď ho vychytal brankář Šiška, nebo doplatil na vlastní nepřesnost.

Nic mu to ale neubralo na sebevědomí, aby se před pauzou pokusil o velkou parádu, když chtěl Šišku překonal alá Patrik Schick z půlící čáry, ale s gólmanem o kousek překopl i branku. „Myslím si, že řešení nebylo vůbec špatné. Škoda, že to nevyšlo, chybělo snad dvacet centimetrů. Viděl, že gólman neměl ideální postavení, takže zajímavý pokus a správná reakce,“ chválil trenér Baníku Pavel Vrba.

Hadamczik o Baníku jednal i s Krejčířem: Prodej si budu vyčítat do konce života

Po přestávce sice domácí protočili sestavu, ale na obrazu hry se moc nezměnilo. První možnost proměnil Tijani, na opačné straně skóroval Dramé. Pak měl Baník znovu řadu šancí, Dostála ale už neprostřelil. Letáček naopak moc příležitostí vyniknout neměl.

„Takhle na začátku přípravy se potkaly dva týmy z ligy, což je potom trochu náročnější, než zápas s mančafty z nižších soutěží. Je pravda, že gólových šancí jsme měli víc, bohužel jsme je neproměnili," hodnotil Vrba.

„Plusem je, že jsme se do nich dostali, protože v pěti šesti situacích jsme zápas mohli rozhodnout. Inkasovali jsme po hrubé chybě v rozehrávce. To vše utkání ovlivnilo. Ale s kvalitou, kterou tu předvedl Zlín, si nemyslím, že bychom byli horší. Naopak ve finální fázi jsme byli lepší, ale koncovka nebyla, jakou bychom si představovali,“ pokračoval.

Sestup Wisly? Hlídala nás policie, vzpomíná Frydrych. Na Vrbu v Baníku se těší

„Ale nehráli ještě někteří reprezentanti, pracujeme na tom, aby byli připraveni v pravou chvíli. Někteří hráči očekávání splnili, od jiných čekáme víc,“ dodal Pavel Vrba, jehož tým čeká v sobotu na Hlubině polská Termalica vedena trenéry Radkem Látalem a Radimem Kučerou. O den později má kouč v plánu zúžit kádr na maximálně 22 hráčů a tři gólmany.

Kouč Zlína Jan Jelínek byl spokojený s přístupem k zápasu. „V tomto vedru to nebylo jednoduché. Je to ale začátek přípravy, v těchto sestavách nebude hrát Baník, ani my, jde spíše o kondiční hledisko. Díval jsem se hodně na individuální výkony, s některými spokojený jsem, u jiných jsou rezervy,“ uvedl.

Baník Ostrava – FC Trinity Zlín 1:1 (0:0)

Branky: 49. Tijani – 56. Dramé.

Baník Ostrava: I. poločas: Laštůvka – Zálešák, Frydrych, Chlumecký, Šehič – Takács, Tetour – M. Jaroň, Kuzmanovič, Kubala – Klíma. II. poločas: Letáček – Zálešák (55. Ndefe), Pokorný, Lischka, Fleišman – Kaloč, Boula – Buchta, Budínský, Yann – Tijani. Trenér: Vrba.

Zlín: Šiška – Bartošák, Fantiš, Fillo, Hrubý, Čanturišvili, Janetzký, Jawo, Kolář, Reiter, Simerský. Trenér: Jelínek.