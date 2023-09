BÝVALÝ TRENÉR JE ZPĚT

Loni v říjnu Pavel Vrba od týmu Baníku byl odvolán, od té doby se Zlín utkal s Baníkem dvakrát, pokaždé ale doma. Do Vítkovic tak někdejší kouč reprezentace, Sparty, či Plzně zavítá za ten téměř rok vůbec poprvé. Je možné, že to pro něj bude speciální zápas, tak jako o střetnutích na Baníku mluvil vždy. „V domácím prostředí je Ostrava silná, má obrovskou podporu fanoušků, kteří vytváří mimořádnou a bouřlivou atmosféru. Doufám, že se ponaučíme ze zápasu s Plzní a bude to vypadat jinak,“ vzpomněl pro klubový web Vrba víkendový debakl 1:7.