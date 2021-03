„Domníváme se, že jsme trenérskému týmu vytvořili dostatečně dlouhý prostor pro koncepční práci. Nelze si ale nepřiznat, že výkony a hra týmu měly sestupnou tendenci, místo aby to bylo naopak,“ řekl Alois Grussmann, sportovní ředitel Baníku.

„Věřili jsme, že po vítězné sérii v prosinci tým nabral sebevědomí, konečně se nastartuje a půjdeme postupně nahoru i herně, ale po zimní pauze znovu nastal celkový pokles. Je evidentní, že tým je v útlumu a my mu potřebujeme dát nějaký stimul, což je hlavní příčina této změny,“ dodal Alois Grussmann.

Vedením týmu byl pověřen Ondřej Smetana.Zdroj: Archiv Deníku

„Byl bych nerad, aby to vyznělo, že za vše mohou trenéři. Tak to není. Luboš Kozel se svým týmem tady odvedl dobrou práci, výkon na trávníku nakonec vždy odvádí konkrétní hráči. My si ve zbytku sezony musíme vypracovat důkladnou analýzu celého hráčského kádru, a to nejen ve smyslu sportovní složky výkonu, ale i nastavení hráčů ve vztahu k Baníku,“ uzavřel Alois Grussmann.

Baník po zimní přestávce z devíti odehraných zápasů v lize dvakrát vyhrál, ale především herní projev týmu zaostával za očekáváním. Po špatných výkonech proti Pardubicím a Teplicím klub sáhl ke změně. Ostravanům momentálně patří deváté místo. Na pohárovou čtvrtou příčku ztrácí už devět bodů.