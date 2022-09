"Rozhodli jsme se dětem ten neradostný den, jakým poslední den prázdnin obvykle je, zpříjemnit a všechny děti do patnácti let mohou na utkání s Brnem zdarma," uvedl marketingový manažer klubu Jan Krejčíček. Vstupenku zdarma si lze vyzvednout osobně v některém z prodejních míst, a to za přítomnosti dítěte, nebo přímo v den utkání na stadionu. Nelze ji tedy pořídit online.

Zápas s Brnem patří do prvního cenového pásma, tedy KATEGORIE 1. Prodej probíhá ve třech vlnách, dle kterých se liší i cena (viz grafika): první od 22. do 26. srpna, druhá od 27. do 30. srpna, třetí (matchday) pak v den utkání 31. srpna. Pro toto utkání neplatí ceníkové ceny pro děti, ty do patnácti let mají tentokrát nárok na vstupenku zdarma.

Vstupenky lze nakupovat on-line na webu ticketlive.cz či přímo ve Fanshopu FCB v OC Forum Nová Karolina, znovu připomínáme, vstupenky zdarma pro děti do patnácti let je nutno si za přítomnosti dítěte vyzvednout na některém z prodejních míst nebo v den utkání na stadionu osobně.