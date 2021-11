V duelech v Anglii (1:3) a ve Slovinsku (1:1) přispěl k zisku jednoho bodu výkonem, ale také jednou asistencí. „Ten druhý zápas jsme teoreticky mohli vyhrát, ale i za remízu jsme rádi,“ řekl Deníku Kaloč, který už vyhlíží sobotní ligovou bitvu proti Plzni.

S jakými pocity se tedy z reprezentace vrátil?

Šlo o jedny z nejdůležitějších zápasů celé kvalifikace. Do Anglie jsme se těšili. Je to kolébka fotbalu, skvělé zázemí na stadionu Burnley, takže nálada byla dobrá a trenér nás nastavil tak, že můžeme uspět. Že jsou hratelní. To se ale bohužel nepovedlo, inkasovali jsme po individuálních chybách. Možná tam byl i trochu strach. Ale zbytečný. Myslím si, že jsme se z té porážky rychle vzpamatovali, přepnuli a ve Slovinsku aspoň remizovali.

Vzhledem k tomu, že jste od 30. minuty hráli po vyloučení Adama Karabce v oslabení, to je asi úspěch, co myslíte?

Před zápasem jsme tam chtěli vyhrát, ale po tom průběhu je bod zlatý. Jsem rád, že jsme se semkli, zabojovali i za Adama a vydřeli remízu. Teoreticky jsme mohli vyhrát i tak, ale i za bod jsme rádi.

Obránce Martin Vitík po Anglii řekl, že to proti hráčům hrajícím i Premier League byl fičák. Jak jste to viděl vy?

Musím souhlasit. Nevím, jestli úplně fičák, ale pokud jde o jejich rychlost, pohyb bez míče, tak tam je vidět rozdíl. Občas jsem si říkal, že musí mít balon na provázku. Bylo vidět, že někteří nastupují i v Premier League. Ve výsledku souhlasím. Byl to fičák.

Vy nehrajete evropské poháry, tak je to pro vás asi další zkušenost, jak se hraje na nejvyšší úrovni. Berete to tak?

Souhlasím, obrovská zkušenost, ze které se snažím si vzít co nejvíc. I když jsme prohráli, v určitých fázích zápasu jsme si ale ukázali, že se s nimi dá hrát. Za stavu 0:3 někdy kolem 30. minuty to z nás spadlo, začali jsme běhat a vyrovnali se jim. Pro mě to jsou cenné zkušenosti, které mě motivují do další práce. A věřím, že to tak mají i kluci, protože nás s nimi čeká ještě zápas doma. Tam bychom byli rádi ještě důstojnějším soupeřem.

Už jste se sžil s rolí reprezentačního kapitána?

Několikrát jsem už říkal, že nejsem ten typ, který by měl nějaké proslovy a promlouval směrem ke kabině deset minut před zápasem. Když mě ale kluci i trenéři zvolili, tak jsem říkal, že je pro čest být kapitánem reprezentace do 21 let. To už je vůbec možnost být v tom týmu. Je to zase motivace. Navíc myslím, že po těch šesti zápasech si to sedlo, snažím se ostatní hecovat a začal jsem na hřišti víc mluvit. Přece jen v mužstvu jsou i mladší kluci, tak je důležité je povzbudit. I proto, že jsem kapitán, rád bych kvalifikaci dovedl do úspěšného konce a v postup.

Přenášíte si zvýšenou komunikaci i do Baníku a ligy?

Myslím si, že jo. Na druhé straně za mnou hraje Svozka (stoper Jaroslav Svozil), který komunikuje pořád, podle něj se řídím, a já se snažím řídit kluky nade mnou.

Máte za sebou dva těžké zápasy, spoluhráči z Baníku jen trénovali. Budete rozehranější, nebo unavený? I z cestování?

To je věčná debata. Mám radši, když se hraje, a tak to podle mě mají všichni fotbalisté. Mě to vyhovuje. Necítím se být unavený, i když to cestování na mě trochu dolehlo ještě ve středu, ale vyspal jsem se, cítím se v pohodě, a na Plzeň jsem připravený. Stejně jako ostatní kluci, kteří určitě kvalitně potrénovali. Chceme zvítězit.

Co čekáte od Plzně, která je druhá, prožívá vydařenou sezonu, ale s vámi jí bude chybět z disciplinárních důvodů několik hráčů?

Já přijel a k týmu se připojil až ve čtvrtek, ale už jsem stihl část přípravy. Samozřejmě Plzeň je silná, proto jsou tam, kde jsou, ale my hrajeme doma a jak jsem řekl, půjdeme vyhrát. Věřím, že to zvládneme. Po prohře doma se Slováckem, remízách se Spartou a s Hradcem bychom už pomalu potřebovali bodovat naplno.

Po Plzni vás ve středu čeká dohrávka v Karviné, pak duel ve Zlíně. Může jít o zlomové období, zda se ještě přitáhnete k vedoucí čtyřce, nebo s ní ztratíte definitivně kontakt?

Asi ano. Už se Slováckem jsme si mysleli, že půjde o zlomové utkání. Pokud chceme být nahoře, musíme je zvládat. Na druhé straně jdeme zápas od zápasu, takže se nyní soustředíme na Plzeň, abychom uspěli. Co bude pak, budeme řešit posléze. Věřím, že přijde v Ostravě hodně lidí a začneme vítěznou sérii.

Mluvíte i lidech, možná naposledy ve větším počtu, protože od příštího týdne vládní restrikce opět o kus přísnější…

Stát se může cokoliv. Je věcí každého, jestli se chce nebo nechce nechat očkovat. Jak jsem řekl, doufám, že přijde hodně lidí a co bude potom, se uvidí. Ale je pravda, že pokud by se to dotklo počtu lidí na stadionech, bude to pro nás do budoucna oslabení.