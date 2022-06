Nyní se zdá, že by mohl absolvovat celou přípravu. První jednotky o víkendu zvládl. „Volno jsme měli dlouhé, takže i ten trénink podle toho trochu vypadal, že ne každý si rozuměl s míčem. Hřiště bylo ale v o dost lepší kondici, než když jsme končili. To nás hodně potěšilo,“ usmál se Daniel Tetour.

A trenér Pavel Vrba? „Je asi brzy něco hodnotit, ale co nám říkal, mělo hlavu a patu. Na první den dobré,“ dodal Tetour.

Takács: Jsem v plné síle, jen musím přežít přípravu. V Baníku se chci zvednout

Jak se cítíte?

Na tréninku jsem se cítil dobře, uvidíme, jak to bude pokračovat. Tento týden asi ukáže, jestli to vydržím, nebo ne, protože tam je toho fakt hodně. Snad zdraví vydrží a půjde to dál. Měsíc volna je super, že se člověk může dát snáz dohromady. Doufám, že se už nic neobjeví a sezonu dojedu celou.

Na jaře jste toho měl dost…

Nejdříve koleno, pak přes různé nemoci, covidy a tak jsem si ke konci vyvrtnul kotník, který mě pak zlobil. Jaro hodně nepovedené.

Čísla covidu ale zase stoupají…

Očekávám, že to zase chytím. (usmívá se)

Baník poprvé pod Vrbou: nadržení hráči, stoper Baránek i dozor Brabce. A posily?

Vy jste ho měl snad třikrát, že?

Dvakrát covid a bůhvíco dalšího. To mi ještě nezjistili.

Dojem ze sezony asi nebyl dobrý, byla tam pachuť, viďte?

Pachuť nejen u mě, ale u celého Baníku. Od hráčů až po vedení. Poháry jsme měli na dosah, ale jaro jsme nenastartovali, jak bychom chtěli a pak už to bylo celé špatné.

Od vás byla očekávání, že tým po zranění zvednete.

Asi všichni čekali, že když se nedaří, mohl bych pomoci, což reálné asi nebylo. Ani já se necítil dobře, nebyl jsem doléčený. Na to se nabalila další zranění, nemoci a nemohl jsem pracovat, jak bych chtěl.

Vrba měl v Baníku hereckou premiéru. Jen kompars, smál se. Jak to bylo s vodkou?

Co jste si pomyslel, když jste se dozvěděl, že novým trenérem Baníku bude Pavel Vrba?

Pavel Vrba je jméno, v Čechách uznávané. Říkal jsem si, že styl a herní způsob, jakým se prezentoval, byl Baníku mohl svědčit. Mohl by přinést něco nového. Bude to asi jiný herní styl, než za předchozího trenéra.

Jedním z vrcholů sezony Baníku bude už nyní v červenci zápas proti Celticu Glasgow, co říkáte?

Moc se těším, měl jsem možnost proti nim už jednou hrát, když nás s Duklou pozvali k sobě na výroční zápas. Moc hezký, dokonce jsme vyhráli. Tak doufám, že to zažiji znovu.

Musíte si ale hlídat kotníky.

(směje se) Uvidíme, jestli to bude tak divoké. Snad nás poženou naši fanoušci.