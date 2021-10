Pozorného pozorovatele mají fotbalisté Baníku Ostrava ve Verneru Ličkovi. Bývalý trenér a manažer slezského klubu přirovnával pro Deník v minulých týdnech úvod sezony svěřenců Ondřeje Smetany ke zkoušce na vysoké škole.

První velký test v srpnu v Edenu na Slavii nevyšel, Ostravané prohráli 0:4. Podle Ličky bylo ale důležité to, co následovalo. „Podstatné bylo, jak na tu porážku tým, trenér i klub zareagovali. Jednoduše řečeno: skvěle. Vyhodnotili si, proč to nevyšlo a závěry přenesli na hřiště. Mužstvo ukázalo mentální sílu a konzistenci,“ vysvětluje Lička důvody, že následně Baník neprohrál pětkrát v řadě, a při skóre 10:3 získal třináct bodů.

„Je jednoznačné, že se mužstvo posunulo. Reaguje dobře na kritické okamžiky, což je základ úspěchu,“ míní Verner Lička.

S tím souvisí fakt, že po letních změnách je mentálně silnější. „Také hráči více běhají a v útoku je efektivní. Patří mezi nejlepší v útoku i v obraně, což je to, po čem všichni touží a důkaz, že ve tvorbě kádru se jde dobrým směrem. Navíc se posily velmi rychle zapracovaly,“ chválí muž, který vede kurzy budoucích trenérů.

Značnou zásluhu na produktivitě má čerstvý slovenský reprezentant Ladislav Almási. „S Vencou Daňkem jsme se nedávno shodli, že takový typ útočníka tu dlouho nebyl. Řekl bych, že posledním takovým byl právě Venca,“ poznamenává Lička.

STŘELEC POTŘEBUJE POHODU

A vypočítává důvody. Prvním je brzká adaptace na specifické ostravské prostředí. „Pro ty, kdo ho neznají, je náročnější. Není lehké přijít a hned být v pohodě a dávat góly. A střelec potřebuje pohodu,“ upozorňuje někdejší skvělý útočník.

„U Almásiho je předpoklad a šance, že může dát kolem patnácti gólů. To je dobré, ale ne rozhodující. Kolem něj musíte mít skupinu hráčů, kteří také přispějí. Jeden osmi, další šesti, pak někdo třemi čtyřmi góly. U Baníku si myslím, že to tak může být,“ předpovídá Verner Lička.

On sám přitom typ Almásiho útočníka nemusí v týmu nutně mít. „On ale do herního stylu Baníku a rozestavení 4-2-3-1, či 4-3-3 je dobrý. Vytváří neustálý tlak na obranu, hra s ním bolí, je pracovitý a na svou postavu i koordinačně dobrý a rychlý. Pokud se ještě zlepší, což se v jeho věku dá předpokládat, tak to s ním může být ještě hodně zajímavé,“ myslí si.

„Na druhé straně pokud bude až moc dobrý, dal třeba dvacet branek, dlouho by tu nevydržel. Asi bychom chtěli, aby tu chvilku zůstal,“ usmívá se Verner Lička.

HLAVNĚ ŽÁDNÉ RADY

Bedlivě sleduje také trenérský štáb v čele s hlavním koučem Ondřejem Smetanou. Ličkovi se na něm líbí pokora mladého trenéra. „A sebemrskačství. Je nastavený tak, že ví, kdo je, a že teprve začíná trénovat. Dává do toho své emoce, a pokud udělá chybu, nebo cítí, že mohl udělat něco jinak, lépe, řekne to. Přizná. Určitě si musel získat kabinu i Ostravu, protože je upřímný a to se u trenérů nenosí. My jsme totiž spíše herci,“ připouští.

Pravda je podle Ličky vždy na hřišti ve výsledcích. „U Baníku jde vždy o týmový výkon, takže lze říct, že v Ostravě něco začalo fungovat. Časem a zlepšováním nemusí být jen efektivní, ale i efektní. S ustálenými výkony. Pořád totiž musíme brát, že deset zápasů je sice zajímavý vzorek, ale pořád malý. Teď je před námi další etapa, kdy získáme další odpovědi,“ míní Verner Lička.

Radit trenéru Smetanovi ale nechce. „Hlavně to ne. Jestli se má někdo rozvíjet, tak vlastními zkušenostmi, prožít si to. Umím si představit, jak mu po Slavii bylo během pětihodinové cesty z Prahy do Ostravy. Mám spíše přání: zůstaň svůj,“ vzkazuje Lička.

Oceňuje, že Baník nevyhlašoval v létě pohárové ambice, nýbrž chtěl po základní části proniknout mezi nejlepší šestku. „Klub se vydal racionálnější cestou, kdy chce být lepší, než loni. To je daleko hodnotnější a smysluplnější cíl. Teď musíte počkat, jak to bude vypadat po podzimu. A pokud si Baník udrží průměr 2,2 bodu na utkání, možná si sednou a řeknou, že se už nebudou schovávat. Během jízdy bych ale plány neměnil,“ říká Verner Lička.

V sobotu čeká Baník důležitý střet se Slováckem. „Jde o minisouboj pod silnou trojkou, pak doma Sparta a poté Plzeň. Samozřejmě se počítají i zápasy venku s Karvinou a Hradcem. Ale na další podzimní zkoušky je Baník dobře nachystaný. Lépe než před Slavií. Věřím, že doma pomohou i diváci,“ uzavírá Verner Lička.