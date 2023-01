V závěru podzimu jste hrával v domácích zápasech. Jak jste to vnímal?

Nijak jsem to neřešil. Snažil jsem se připravit do těch zápasů, co byly. A víc jsme jich hráli doma, naskočil jsme do nich. A teď je třeba na to nějakým způsobem navázat. Já to nikdy neberu tak, že mám pevné místo v sestavě, anebo naopak, že bych se o něj nechtěl poprat. Je to běžná věc. I s ostatními kluky to vnímáme pozitivně. Důležité je, aby to bylo ve prospěch týmu.

Zdá se, že mužstvo se nikterak nezmění. Je to plus?

Vždycky je velké plus, když jsou hráči na sebe zvyklí a jsou déle pospolu, pak se to může profilovat do jeho hry. Doufám, že na tu pozitivitu z konce podzimu nějak navážeme. Že to bude čím dál tím lepší, a naše hra bude vzkvétat.

Jaké bylo mít individuální kondiční přípravu?

Měli jsme tréninkové plány už od 12. prosince. Byly poskládané dobře. První trénink ukázal, že je vše v pořádku, že tu není nikdo, kdo by spal, netrénoval, nebo že by ty objemy byly malé. Měli jsme kvalitní tréninky. Scházeli jsme se ve velkém počtu i tady na Bazalech. Rozhodně jsme nelenili.

Trenér Pavel Hapal říkal, že je dobré, když si hráči od sebe na nějaký čas odpočinou. A vy jste se scházeli…

Někteří místní kluci a ti, co tady zrovna byli, jsme se někdy sešli, a udělali si společný trénink. Nějaká pauza byla po sezoně, která skončila dříve, než obvykle. Ale i to, že nejsme pořád spolu, je důležité. Není špatné se na nějaký čas rozloučit a potrénovat i individuálně. Člověk si udělá trénink podle sebe, kdy chce. Třeba vše zvládne dopoledne a pak má klid. Je to na každém, jak mu to vyhovuje. Ale v partě je to vždy příjemnější.

Zažil jste už samostatnou kondiční přípravu?

Tak dlouhé volno jsem nezažil. Byla to fajn změna, i mistrovství světa jsem sledoval. To bylo příjemné, i když jsme si to užili převážně s rodinami.

Dali jste si na Bazalech i fotbálek?

To ne. Měli jsme jasně daný individuální plán, který nám připravili kondičáci. Ten jsme museli plnit. Byli jsme monitorováni, takže od dvanáctého prosince jsme byli v procesu.

Posílal vám Nemanja Kuzmanovič fotky z mistrovství světa v Kataru, zatímco v Ostravě bylo hodně sněhu?

Jo, provokoval. (směje se) Ale byl to takový hec.

První zápas v jarní části ligy vás čeká na konci ledna ve Zlíně, kterého se ujal Pavel Vrba. Jak jste přijal tuto zprávu?

Měli jsme pauzu, takže jsme to společně neřešili. Ale pro mě to bylo takové překvapivé. Možná to pro něj bude specifické, ale u nás se nic nemění. První zápas po pauze je vždy důležitý a my budeme chtít uspět. Teď jde jen o to se kvalitně připravit.