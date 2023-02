Bitri vlétl na českou scénu a z premiéry může mít on i lidé, kteří se o jeho příchod postarali, dobrý pocit. Jistý, sebevědomý, komunikativní, silný ve vzdušných soubojích, ale zároveň žádný „bouchač“, který by jen odpaloval míče na tribunu. Naopak. Bez problémů rozehrával, zapojoval se do kombinace. Nebylo divu, že trenér Pavel Hapal čerstvou lednovou posilu za odvedených 62 minut chválil, byť mohl i víc.

Střídmý, ale pozitivní, názor měl i René Bolf. Někdejší skvělý stoper, mistr s Baníkem z roku 2004 a bronzový medailista z mistrovství Evropy ze stejného roku, výkon člena albánského národního týmu ocenil. „V tréninku jsem ho neviděl, ale určitě nezklamal. Defenzivní hlavičky měl dobré, byl silný v osobních soubojích, které s ním bolely, byl důrazný. Zároveň vypadal na svou výšku dobře i rychlostně. Teď je otázkou, jak moc bude konstruktivní, a to i ve chvíli, kdy vás soupeř napadá. Tady rozehrával, vyvážel míče, ale přece jen Frýdek-Místek se víceméně hlavně bránil,“ uvedl pro Deník.

„Není to prvoligový mančaft, takže to nebude ani měřítko. Lepší a přesnější názor si člověk udělá, až ho uvidí v soutěžním zápase proti té nejvyšší kvalitě u nás. Každopádně v něm ale něco je, jde o reprezentanta své země, takže bych ho předčasně nesoudil. V lize může být platný, myslím si, že i bude, ale pravda se ukáže, až v ní nastoupí. Na to budu hodně zvědavý,“ dodal René Bolf.

Bývalý reprezentant René Bolf.Zdroj: Deník/Přemysl Spě­vák

Že by se šestadvacetiletý Eneo Bitri mohl brzy objevit v zápase FORTUNA:LIGY, naznačil i sám trenér Pavel Hapal. „Určitě by v nejbližší době měl nějaký prostor dostat, ale jestli to bude teď v neděli, to se uvidí. Máme ještě pár tréninků, budeme se na Hradec chystat, a rozhodneme se,“ nastínil kouč, jehož nepotěšil jen Bitri.

Zaujal i výkon pravého obránce Muhammeda Sanneha, nebo mladého stopera Davida Stokláska. „Víme o něm, ale měl dlouhodobé zdravotní problémy, dostával se do fyzické pohody. Teď odehrál celý zápas a slušně, i když jsem po konci viděl, že odkulhával, tak uvidíme,“ poznamenal Pavel Hapal k Sannehovi.

„A Stoklásek? Zvládl to výborně. Dobrá rozehrávka, silný v soubojích, takže zajímavý hráč,“ doplnil, přičemž využil i další mladíky jako jsou Charles Stanley Chukwudi, či Adam Provazník.

„Měli jsme je i další kluky v tréninku, tak bylo dobré si je osahat a vidět jejich typologii,“ vysvětlil Pavel Hapal, který doufá, že aspoň na krátký úsek nedělního duelu s Hradcem Králové bude moci nasadit Ladislava Almásiho. „Trénuje s námi, byť s menšími úlevami, ale na nějaké minuty už by mohl být připraven,“ přiblížil šéf ostravské lavičky.

„Hradec je houževnatý tým, a myslím, že nám přípravný zápas pomohl, protože Frýdek hrál důrazně, agresivně. Podobným stylem, jakým se bude prezentovat i Hradec, což je dobře,“ uzavřel Pavel Hapal.