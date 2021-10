/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Baníku Ostrava se vrací do kolotoče FORTUNA:LIGY. Už v sobotu od 16 hodin vyzve čtvrtý celek nejvyšší soutěže v duelu 11. kola na Městském stadionu ve Vítkovicích Slovácko, jež zaostává za Slezany jen o skóre a je páté.

Útočník Baníku Ostrava Ladislav Almási oslavuje gól. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

I proto se mezi fanoušky mluví o tom, že tohle bude souboj o Evropu. „Takhle bych to ještě nebral,“ říká trenér Baníku Ondřej Smetana. „Jsme sotva v třetině soutěže, která je a bude dlouhá. Jistě, vnímám, že veřejnost po tom, co jsme odehráli, má od nás očekávání a na zápas se těší. Máme to podobné. Respektujeme ale i soupeře,“ podotýká Smetana s tím, že mužstvo z Uherského Hradiště se pohybuje v horních patrech tabulky již druhou sezonu.