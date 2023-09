NEJASNOSTI OKOLO TANKA

Asi největší téma sobotního dění v Ďolíčku. Nigerijský útočník figuroval v prvním zápise v základní sestavě, později ale trenéři Baníku udělali změnu, Tanka kvůli zranění stáhli na střídačku a nasadili Ladislava Almásiho. Rychlík pak zasáhl do hry dvacet minut před koncem a asistencí se podílel na vyrovnání. Tenhle tah se nelíbil domácímu kouči Jaroslavu Veselému. „Zmátlo nás to,“ přiznal. Myslím, že zraněný hráč by už v zápise být neměl, natož naskočit na hřiště. A jestli se to může, dělejme to všichni. Budeme narychlo měnit zápisy a hráči se budou zázračně zraňovat a uzdravovat,“ pokračoval Jaroslav Veselý.