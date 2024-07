/ROZHOVOR/ Ještě před pár týdny měl před sebou vidinu podobné sezony, jako té minulé. V lize sezení na střídačce a nekonečné čekání na šanci. Jenže zájem a přestup Jiřího Letáčka do španělského Getafe totálně pozici fotbalového brankáře Jakuba Markoviče v Baníku Ostrava změnil. Ačkoli přišel Dominik Holec, odchovanec Sigmy Olomouc a bývalý slávista se ujal postu jedničky a zatím se zdá, že mezi tyče nikoho nehodlá pustit. „Určitě to vnímám jinak. Je to pro mě mnohem větší zodpovědnost. Hlavně se ale musím ukázat na hřišti, že si to místo zasloužím,“ řekl skromně po čtvrteční výhře 5:1 nad Urartu.

Nelekl jste, že budete dvojka, když přišel Dominik Holec?

Je to fotbal, ale věřil jsem, že šanci dostanu a hodlám ji využít, jak nejlépe umím.

S Jiřím Letáčkem jste v kontaktu?

Jo, píšeme si. Neříkám, že každý den, ale už jsme si několikrát psali. Ptal jsem se ho, jak to tam chodí, všechno mi říkal, já mu zase vykládal, co je nového tady. Pořád jsme v kontaktu. I teď – asi dvě hodiny před zápasem s Urartu – jsme si psali. Přál mi, ať se mi daří a že nám věří.

Takže vám tam drží místo?

(směje se) To uvidíme.

Vidíte, že lze projít z Baníku přímo do velké ligy. Je to motivace?

Určitě. Všichni jsme čuměli, že tak velké kluby skautují i u nás. Je to motivace pro všechny, že furt se někdo divá.

Proti Urartu jste významně zadělali na postup už v prvním zápase, nicméně pro vás kaňkou asi gól v závěru, že?

Hrozně mě to štve, jako asi nás všechny. Mám to v sobě, že jsem mohl v Baníku konečně vychytat nulu, abych to měl za sebou, ale budu si muset ještě počkat. Teď už s tím nic neuděláte. Každopádně ještě není hotovo. Máme za sebou poločas a může se stát cokoliv. Hrajeme venku a určitě to tam pro nás bude nepříjemnější, než tady před plným stadionem. Nechci říkat, že to máme v kapse, nebo něco podobného, ale určitý polštář jsme si udělali a věřím, že to zvládneme.

Na Kodaň tedy ještě nemyslíte?

Na tohle ani nechci odpovídat, před námi je ještě venkovní zápas.

Nečekal jste ale, že budete mít více práce?

Připravoval jsem se na hodně variant, měl jsem je načtené, jak střílejí. V některých zápasech byli střelecky aktivnější, ale jsem rád, že jsem nemusel řešit tolik věcí. Kluci skvělé bránili.

Sebevědomí vám ale nechybí, když jste si prostrčil míč mezi dvěma napadajícími protihráči…

To byl druhý poločas, vedli jsme a věděl jsem, že máme utkání pod kontrolou. Opadl ten začáteční stres, který měli všichni.

Z tribun bylo ale cítit od začátku natěšení, co myslíte?

Běhal mi mráz po zádech už když jsem nastupoval na hřiště. Fanoušci mi přišli úplně vyměnění. Byli slyšet od začátku do konce a bylo vidět, že si to užívají. Byli výborní. I tím že jsme brzo vedli.

Hrál jste někdy před takovou atmosférou?

Za Slavii, ale nevím, jestli bych zrovna tohle měl tady říkat. (směje se) Fanoušci byli výborní, šlo vidět, že si to užívali i tím, že jsme celkem brzo vedli, pak jsme to měli pod kontrolou a více jsme si i věřili, když jsme cítili, že máme tu podporu v zádech,.

Čekáte, že fandové za vámi poletí i do Arménie?

Čím více jich přijede, tím větší podpora to pro nás bude. Máme skvělé fanoušky, ale i kdyby jich tam bylo pár, tak věřím, že budou slyšet více, než domácí. Jen doufám, že jsme tímto výsledkem fanoušky pozvali na Jablonec, který je za tři dny. Budeme rádi, když jich přijde stejný počet a v tak dobré náladě, v jaké byli teď.