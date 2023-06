/FOTOGALERIE/ Pořádně žhavý den prožil ve středu Martin Hrubý. Osmnáctiletý brankář ostravského Baníku nejprve dopoledne skládal maturitu, ze školy běžel na sraz a následně jel s A-týmem do Zlína, aby si připsal ligovou premiéru. Inkasoval dvakrát, se zakončeními Fantiše a Janetzkého po standardních situacích ale dělat nic nemohl. „Byl spolehlivý,“ ocenil trenér Pavel Hapal po prohře Slezanů na Letné 1:2.

Kotel Baníku ve Zlíně (24. května 2023) | Video: David Hekele

Čekalo se, zda v momentě, kdy Baníku už o nic nejde, dostane příležitost. Na rozdíl od minulého roku. Stalo se. V první půli se ale mládežnický reprezentant dost nudil. Vyjma centrů, jedné „liné“ střely a běžné rozehrávky neměl na práci nic, v krátkém rukávu se mohl spíše nachladit, než obdržet branku. „Překvapilo mě to,“ řekl Martin Hrubý k ofenzivní „aktivitě“ Zlína, který přitom výhru nutně potřeboval.

„Byli jsme připravení, že presovat nebudou, jen čekali. Nakonec jen vystřelili takovou žabkou, jinak toho moc nebylo. Ve druhém poločase jsme se zamkli na vlastní půlku a už to tam začalo lítat,“ vzpomněl Hrubý na řadu zlínských pasů do šestnáctky.

V úvodu druhé pětačtyřicetiminutovky zlikvidoval možnost Vukadinoviče, pak se prosadil zmíněný Fantiš, načež se Hrubý vytáhl proti hlavičce Baleje, kterou pěkným zákrokem vyrazil. „Škoda, že to přišlo tak pozdě, že jsem neměl hned zákrok ze začátku zápasu, ať se do toho více dostanu,“ litoval strážce ostravské svatyně, jemuž pomohla i tyčka proti přímému kopu Slončíka.

„Byli jsme spolu minulý měsíc na repre, takže jsem věděl, že to kope jak Ronaldo. Byl jsem nachystaný, že to vyzkouší, i když mě překvapilo, že ty přímé kopy ve Zlíně vůbec kope,“ přikývl gólman.

Brankář Baníku Martin Hrubý.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Velmi diskutovaný byl i jeho kontakt se Simerským krátce před druhou trefou Zlína. Sudí Szikszay i po konzultaci s VAR pokutový kop neodpískal. „Možná jsem se ho trochu dotkl, ale jako první jsem hrál špičkou míč. Myslím, že penalta to nebyla,“ byl přesvědčený Hrubý. „Jinak celkově to bylo těžké ve vyhodnocení, jestli na centr jít, nebo ne. Nakonec jsme z toho dostali dva góly. Holt je to náročné, když to lítá zprava, zleva. Škoda, že se to nepovedlo podle představ,“ povzdechl si Martin Hrubý.

O tom, zda je složitější debut v nejvyšší soutěži, nebo zkouška z dospělosti, měl jasno. „Ještě uvidím zítra podle ústních, ale určitě tedy ligová premiéra,“ usmál se s tím, že nervózní nebyl. „To nebývám, já jsem splachovací, takže jsem si z toho nedělal velkou hlavu a chtěl jsem předvést, co ve mně je. Snad se to povedlo,“ přál si mladík, jehož dosud jediným startem za áčko byl podzimní pohárový duel na hřišti Velvar.

Trenér Pavel Hapal vyjádřil spokojenost. „Byl spolehlivý, neudělal chybu. Možná při jednom centru z pohledu z lavičky mohl vylézt, ale jinak v pořádku. I nohou mu to šlo,“ hodnotil.

Na verdikt trenérů gólmanů Michala Daňka s Vítem Baránkem si bude muset počkat. „Vůbec jsem nestihl dojít do šatny, protože jsem byl na dvou rozhovorech v televizi. Teď pojedu s rodinou domů, takže si to teprve rozebereme v pátek,“ nastínil Martin Hrubý.

Zda se postaví do branky i v neděli ve Vítkovicích proti Pardubicím, netušil. „Nevím. Uvidím, co mi trenér řekne na tréninku,“ prozradil talentovaný brankář.

Hapal byl zklamaný z výsledku. „Nicméně po celý zápas jsme byli určitě silnější na míči, v kombinaci kvalitnější, měli jsme převahu, bohužel šancí jsme si tentokrát moc nevypracovali. Jen penaltu, kterou jsme zahodili. K tomu jsme neuhlídali centr, po vyrovnání jsme nevyřešili pár brejkových situací, po kterých jsme zápas mohli zlomit na svou stranu. Nakonec nás Zlín potrestal ze standardky a vyhrál. Vyhrálo šťastnější mužstvo, byli jsme lepší,“ zakončil kouč Baníku.