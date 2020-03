Baník dokázal na jihu Čech vyhrát 2:0 po brankách Kuzmanoviče a Smoly ze závěru poločasů. Brankář Laštůvka si připsal sedmé čisté konto v sezoně. „Byl to zápas dvou poločasů. Ten první patřil jasně nám, druhý soupeři,“ řekl záložník Baníku Daniel Holzer.

Baník první poločas ovládl, dlouho však jen počítal šance. V té první se už ve 4. minutě ocitl na malém vápně Potočný po centru Šašinky, ale jeho pokus dokázal lapit gólman Drobný. Ten následně vyrazil střelu De Azeveda a bravurně vyrazil na roh také ránu Šašinky.

Ostravané nadále dominovali a ještě do přestávky se dočkali zaslouženého vedoucího gólu. Střelu De Azeveda ještě Drobný konečky prstů zastavil, odražený míč se ale po následném skluzu důrazného Potočného odrazil do břicha Kuzmanoviče a zamířil do branky.

Do druhé půle nastoupili domácí jako vyměnění a hnali se za vyrovnáním. Mršič pálil z hranice šestnáctky těsně mimo, hlavičku Šulce utlumil Laštůvka, a když se poté neujala ani hlavička zcela osamoceného Sivoka, rozhodl v závěru z brejku po sólu střídající Smola.

„V prvním poločase jsme podali nejlepší výkon za dobu, co jsem v Ostravě. Blížil se ideálu. Akorát to chtělo dát více branek, proměnili jsme totiž až čtvrtou šanci,“ vykládal Kozel. „V kabině Budějovic musela být bouřka. Jejich hra šla nahoru. Nemohli jsme se vypořádat jejich zvýšenému důrazu a agresivitě,“ přiznal Holzer, který patřil k nejlepším hráčům zápasu.

„Ve druhé půli mi nejvíce vadilo, že jsme nebyli schopni podržet míč. Místo toho jsme se hnali dopředu, několikrát chybovali a nabídli domácím šanci hrát to, na co jsou zvyklí. Nakonec jsme to ubojovali, a to i díky Laštymu,“ dodal kouč Baníku Luboš Kozel.

„Zápas jsme si prohráli v prvním poločase. S takovým soupeřem nestačí hrát dobře jen pětačtyřicet minut. Baník byl lepší a vyhrál zaslouženě,“ uzavřel trenér Jihočechů David Horejš.

Č. BUDĚJOVICE – BANÍK OSTRAVA 0:2 (0:1)

Branky: 41. Kuzmanovič, 88. Smola. Rozhodčí: Klíma – Celetka, Batík. ŽK: Kaloč, Pokorný, Laštůvka (všichni Baník). Diváci: 5702.

Č. Budějovice: Drobný – Čolič, Havel, Sivok, Novák – Čavoš, Havelka, Brandner (62. Mészáros), Javorek (46. Šulc) – Mršič, Schranz (81. Ledecký). Trenér: Horejš.

Baník Ostrava: Laštůvka – Fillo, Pokorný, Stronati, Holzer – De Azevedo (66. Reiter), Jirásek, Kuzmanovič (48. Hrubý), Kaloč (87. Smola), Potočný - O. Šašinka. Trenér: Kozel.