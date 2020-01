Premiéra a hned gól! Fotbalový záložník Baníku Ostrava David Buchta dnes nastoupil poprvé v dresu A-týmu a v duelu Tipsport ligy s druholigovým Prostějovem okamžitě skóroval, když po hodině hry uzavřel na konečných 2:2.

David Buchta si odbyl premiéru v dresu A-týmu Baníku Ostrava. Na snímku vlevo s kapitánem Prostějova Alešem Schustrem. | Foto: Lukáš Kaboň

„Bylo to náročné, každopádně jsem nesmírně rád za tuhle šanci. Zápas se mi docela povedl, i když nějakou dobu trvalo, než jsem se rozkoukal. Pak už to bylo dobré. Škoda, že jsme stav neotočili. Šance jsme na to měli,“ řekl Buchta.