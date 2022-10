Ve 38. minutě sudí Batík po konzultaci s VAR vyloučil za faul na Plavšiče Gebre Selassieho. „Gebre tam přišel pozdě. Balon odehrál Plavšič a on ho trefil na stojnou nohu. Asi poprávu šel do kabin,“ uvedl ve studiu O2TV Sport bývalý útočník Horst Siegl.

Trenéři byli zdrženliví. „Za mně to červená není, i když vím, že jiní lidé budou mít jiný názor,“ prohodil liberecký Luboš Kozel. „Gebre nejdříve zasáhl balon, pak trefil kotník, ale minule nám vysvětlovali, že na kotník to má být žlutá. Nad něj je to červená. Před čtrnácti dny tu byla nějak vyhodnocena situace Matoušek – Šeda. Víc to hodnotit nechci,“ dodal.

„Já to neviděl, takže se k tomu nebudu vyjadřovat,“ řekl jen jeho protějšek na straně Baníku Pavel Vrba, který měl ke spokojenosti daleko. „Samozřejmě jestli hrajete proti deseti a máte bod, tak je to málo. Na druhé straně hráli jsme venku. Každopádně jsme asi nepředvedli výkon, abychom si zasloužili víc,“ přiznal Vrba.

Liberec - Baník (9. října 2022)Zdroj: www.fcb.cz

Vzhledem k přesilovce je o to zajímavější fakt, že hlavní zásluhu na páté plichtě Slezanů na cizích hřištích měl brankář Jan Laštůvka. Předvedl několik výborných zákroků, především proti tutovkám Van Burena. „Při té první byla fantastická přihrávka mezi stopery, on se to snažil dát kolem mně, naštěstí mi to lízlo nohu. Inkasovat rak brzy, těžko bychom se zvedali. A ta hlava šla kolem mě, ale určitě by se nemělo stávat, aby mužstvo v deseti mělo tolik prostoru. Důležitý byl ale ten první zákrok,“ popsal Laštůvka.

Baník měl dvě velké příležitosti díky Almásimu. Víc nic. Vrbovi chyběla lepší předfinální fáze. „Nedostávali jsme se do situací, do kterých jsme mohli. Mohla tam být lepší mezihra, z křídelních prostorů víc přihrávek do pokutového území. Měli jsme tam dva vysoké hráče, ale kromě jedné šance Almásiho jsme si žádnou výraznější příležitost nevytvořili,“ věděl Vrba.

„Za mně je to zklamání. Možná, kdybychom byli v jiné situaci, tak bychom bod před zápasem brali, ale dneska asi ne. Měli jsme si vytvořit více šancí, zrychlit hru. Je to málo,“ věděl Laštůvka.

Domácí kouč Luboš Kozel cítil, že Liberec ztratil. „Byli jsme lepší, ale červená karta námi otřásla. O půli jsme se zklidnili, změnili rozestavení, soustředili na defenzivu a nakonec jsme se dostali i do šancí, které jsme měli větší, než Baník, ale bohužel. Gól jsme nedali,“ uzavřel Kozel.

Slovan Liberec – Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Batík – Pečenka, Kotalík, video: Szikszay. ŽK: Matoušek, Červ – Cadu, Kaloč, Šehič, Almási. ČK: 38. Gebre Selassie (Liberec). Diváci: 3858.

Liberec: Vliegen – Gebre Selassie, Talovierov, Plechatý – Mikula, Valenta, Červ (56. Purzitidis), Frýdek, Preisler (86. Fukala) – Matoušek (56. Prebsl), Van Buren (90. Rabušic). Trenér: Kozel.

Baník Ostrava:Laštůvka – Ndefe, Frydrych, Lischka, Šehič (86. Fleišman) – Cadu, Kuzmanovič (67. Tetour), Kaloč, Plavšič – Almási, Ji. Klíma (67. Tijani). Trenér: Vrba.