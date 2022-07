Komentář Davida Hekeleho: První upozornění! „Šošoni“ nařídili Baníku budíček

Skotové přiletí na mošnovské letiště v úterý v 17 hodin. Šturala přiznal, že největší nápor v souvislosti s návštěvou pravidelného účastníka evropských pohárů zažije ubytovací kapacita a také ostravská doprava. „Jejich výprava čítá přes šedesát lidí, takže je to opravdu velká skupina. Proto pojedou hned dvěma autobusy a doprovázet je bude několik vozidel,“ nastínil.

„Kromě ubytovací kapacity taková událost obnáší i nutnost mít velké mítinkové sály, nebo profesionální catering, protože mají přesně nastavenou stravu. S tím samozřejmě souvisí, že si vezou i svého kuchaře,“ podotkl Matěj Šturala.

Žádné speciální požadavky, jako to bývá u ještě větších klubů, ale Celtic nemá. „To vás zklamu. Nepotřebují běhací pásy a šlapací kola do šatny,“ usmál se Šturala.

Fakt, že ještě o víkendu probíhalo ve Vítkovicích mistrovství Evropy žen do 19 let, a že v den utkání začíná festival Colours of Ostrava, podle Šturaly situaci zásadně nekomplikuje.

„Za prvé s tím, že tu tady tyto akce jsou, nic neuděláme, ale ani to fakticky není problém. Navíc s Coloursy hodně věcí koordinujeme a intenzivně komunikujeme, rozhodně si nejedeme každý svou hru,“ upozornil. „Z čeho ale mám lehké obavy, je dopravní situace v Ostravě, jelikož tu je vše rozkopané. Proto bych apeloval na fanoušky, aby přišli co nejdříve,“ připomněl s tím, že parkovacích míst by měl být dostatek.

Nicméně nutnost brzkého příchodu je důvodem, proč se brány stadionu otevřou už v 16 hodin. „Máme připraveno bohaté občerstvení, všechny složky jsme posílili, takže doufáme, že nebudou žádné řady a lidé si v klidu zápas vychutnají,“ přál si.

V pondělí dopoledne bylo podle šéfa pořadatelů prodáno osmdesát procent kapacity jednoho z největších stánků v zemi. To odpovídá zaplněnosti zhruba dvanácti tisíc míst. Skotským fanouškům přitom patří jen zlomek. „Kolik dorazí hostů, ještě nevíme, nicméně mohlo by jít nakonec o dvě tři stovky. Každopádně bude otevřena pokladna i na místě,“ podotkl Šturala.

Největším oříškem kolem duelu, který Baník a jeho majitele Václava Brabce vyjde na několik milionů korun, je tak předzápasový program. „Jde o tu půlhodinu před výkopem, kde máme nachystáno hudební vystoupení, bude to jiné než standardní zápas. Také je třeba nachystat odpočet tak, aby nám to vyšlo, že začneme přesně v 18 hodin,“ uzavřel Matěj Šturala.