Fotbalový podzim v Česku se žene do finále, v Ostravě bude mít výborné vyvrcholení. Baník v neděli přivítá ve Vítkovicích pražskou Slavii, což bude speciální duel i pro Richarda Krajča, fanouška slezského klubu, jehož syn přeje „sešívaným“. O své vášni pro fotbal i Baník, či kritice ze strany dalších příznivců se herec, zpěvák a frontman kapely Kryštof nedávno rozpovídal v redakci Deníku, kde byl hostem podcastu Ostravské ozvěny. Deník vám přináší zkrácenou verzi podcastu, kterou si můžete poslechnout zde na webu a na platformách YouTube, Spotify a Apple Podcasts.

Zdroj: Deník/Jan LakomýJe to pár let, kdy syn Richard, který vyrostl v Praze, našel zalíbení právě v klubu z Edenu. Navzdory otci, který je nakloněn značce z východu republiky. „My se vzájemně podporujeme, jen ale nesmí hrát Slavia proti Baníku,“ upozornil Krajčo.

„Že tady nežiji, nemění nic na tom, co pro mě kraj tady znamená. Nemění to nic na tom, že když se hraje extraliga, koukám, kde jsou Vítkovice. Musím se dívat i na každý zápas Baníku, přestože můj syn je slávista a vím, že mnoho baníkovců těžce nese, že s ním chodím do Edenu. Je to ale syn, já ho bezmezně miluji, jsem jeho otec, a šel bych s ním kamkoliv. Jsem rád, že s ním mohu trávit čas… A jsem rád, že to není Sparta,“ rozpovídal se frontman kapely Kryštof.

Je to trochu analogie s Milanem Barošem. Potomek legendy Baníku Patrik ve Slavii dokonce hraje. Jenže zatímco bývalý útočník je pro baníkovce modlou, úspěšný herec a zpěvák spíše „přelétavým ptákem“. Jednou viděn v plzeňském dresu, pak zase na fotbale v Praze. Duel dvou těžkých vah je ale v rodině událostí.

„Jdeme na stadion, Ríša ve slávistickém, já v baníkovském. Sedíme vedle sebe a bohužel, v posledních letech nejsem ten nejšťastnější fanoušek,“ přiznal Krajčo. „Těžko se mi snáší, když Baník prohraje, a všichni okolo se na mně potutelně usmívají. Když jsme tam jednou byli s Nikosem (Kulurisem), Baník prohrál 0:4, tak jim nás bylo dokonce i líto,“ podotkl umělec.

