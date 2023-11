V kotli najdete dlouhovlasého „mušketýra“ lehce. Za bubnem. „Chceme dostat lidi do euforie,“ říká Kuluris, jehož fandění se prý s léty změnilo. „Dneska jsem fanatik,“ líčí v obsáhlém rozhovoru pro Deník, v němž vypráví i o tom, jak se původně ragbista a judista dostal k fotbalu, potažmo do kotle Baníku, o posouvání úrovně fandění na stadionu, inspiraci v chorálech, o zápase se Spartou, či frontmanovi Richardu Krajčovi. „Je to baníkovec. Za to dám ruku do ohně,“ zdůrazňuje Kuluris.

Když se řekne FC Baník Ostrava, co to pro vás znamená?

Pro mě to jsou hlavně emoce, atmosféra, euforie, chorály a choreo. To poslední bych chtěl vyzdvihnout. A také jejich přesah. Vždyť když si vzpomenu na Slavii a choreo „duraci“, tak mi přijde, že má obrovský přesah napříč sportem, kulturou, celou společností. Při běžném dni si na to nevzpomenete, ale vím, že kluci z ultras nad tím hodně přemýšlí a stráví s tím velké množství času.

Je to o to zajímavější, že choreografie baníkovců nejsou jen fotbalové, ale mají právě celospolečenský přesah?

Přijde mi to tak. Navíc to ukazuje veřejnosti, že lidé od ultras nejsou tupouni. Takové choreo prostě blbec, který se na fotbale jen vylije a nadává na své hráče, neudělá.

Na chorálech se podílíte hudebně. Jak konkrétně?

Před rokem, rokem a půl, vzešla od ultras myšlenka kultivovat a zhudebnit chorály, aby to byl odkaz dalším generacím. Já se snažím pomoci. Myslím si, že se to daří, i když zpětně bychom spoustu věcí udělali jinak. V rámci toho jsme vymysleli další chorály. Mezi nimi „Slaví celá Ostrava“. Je tam ale inspirace odjinud. Chce to samozřejmě čas. Vše se nám povedlo nahrát, smíchat a v rámci toho nás napadlo posunout rytmickou sekci zase trochu dál.

Jak?

Třeba lepší aparaturou. Ultras udělali sbírku, vybralo se dost peněz, a nakoupily se reprobedny, mikrofony a tak, přičemž to není kompletní. Přidal se i malý buben zvaný šroťák, na který jsou různé reakce. Je to ale stále v procesu.

Na to, že jde „jen“ o fandění, dost nad tím přemýšlíte…

Jo, je to taková myšlenka. Ale ještě dokončím, protože my začali dělat i zkoušky a myslím, že to nese ovoce. Mám holt profesní deformaci a těší mě, když mohu přispět něčím, co je mi blízké a čemu rozumím. A zpět k otázce. Měl jsem pocit, že Baník nemá takovou fanouškovskou základnu jako Sparta či Slavia. Tím myslím aktivní fanoušky, kteří by přišli pomoci s choreem, jenž máme díky ultras silné. Na druhé straně výjezdy mluví o opaku. Vše je ale u velkých klubů nabaleno na úspěch. Vždyť si pamatuji, když ve Slavii byli mí kamarádi Honza Laštůvka s Frýďou (Michalem Frydrychem), a vím, že za nimi jezdila hrstka lidí. A o chorálech jako dnes, se vůbec nebavíme. My ten úspěch dlouhodobě nemáme, až je z toho frustrace, ale ultras to svou činností vyvažuje. Zároveň přitahuje mladou generaci.

Úkazem vlivu výsledků na počty fanoušků je Plzeň, že?

Jasně. Tam nemají pořádnou základnu. Nebo možná mají, ale je to takové… Když se hraje u nás, tak přijede hrstka Plzeňáků, bez chorea. Jakmile hrajeme my v Plzni, tak je sektor plný.

Který chorál Baníku je váš nejoblíbenější?

To se mění. Jednu dobu to nezvratně bylo „Jedno místo je…“. Megachorál i melodie, na motivy písně Michaela Jacksona. To jsme se ve studiu snažili maximálně připodobnit, aby to lidi věděli. Nebo mám rád „Baníček, ale ale ale…“, protože to je zase Ricky Martin, což pro mě znamená karneval, párty, zábavu. Klidně by se to mohlo valit pět minut a lidi u toho tancovat. Potíž je, že u nás se to zpívalo jako by v jedné rovině, což člověku nic nedá.

Řada lidí má hudební hluch a příliš to asi nevnímá…

Od toho je role spíkra, který by měl lidi navnadit na tu melodii, aby věděli, o čem to je. Je jasné, že na stadionu nikdy nebudou zpěváci. Já byl loni na Fiorentině a byl jsem z toho hotový, jak zpívají krásně a čistě. Velikánsky, řekl bych. Takoví my nejsme, ale můžeme se posouvat. Možná nebudeme hotovi nikdy, může to být nekonečný proces, což je ale v pořádku.

Vy se jen inspirujete, nebo vyváříte vlastní melodie a texty?

Vlastní melodie je těžká. Teď máme chorál nový, vzešlo to spontánně, jde o „Ostravský Baník do boje“, což je také gólová píseň Plzně. Přitom původně je to italská píseň, nicméně v Plzni vám to utkví v hlavě. Nápadů je spousta, ale musí se zavádět postupně a chytit se. Nelze chrlit jeden za druhým. A občas se něco ultras podaří vytvořit náhodou během výjezdu. To je zase ta přirozená cesta.

Máte řecký původ, fandíte i OFI Kréta. Je Řecko vodítkem?

Řeckou ligu sleduji, OFI doma fandíme, jelikož jsme z Kréty a je mnoho chorálů, které se mi líbí, ale některé nejsou aplikovatelné tady. Jsme totiž rozlišné kultury, i fotbalové. Co funguje tam, by tady nemuselo, a naopak. Specifikum nejen Řecka, ale i Itálie. Tam se zpívá od začátku do konce, dlouhé a složité texty písní, které by tady neprošly. Je z toho jedna velká párty. Ale nedělají taková chorea. Navrhl jsem jeden chorál na bázi OFI, vymysleli jsme k tomu i text, líbilo se nám to, ale nakonec jsme si řekli, že lidi to nepřijmou. Ne že bych nás jako fanoušky chtěl podceňovat, ale vím jak to bylo s písní „Slaví celá Ostrava“, kde je všehovšudy pět slov. (směje se)

Lze srovnat atmosféru a podporu fanoušků OFI Kréta, potažmo v Řecku, a fans Baníku Ostrava?

Zrovna tyto kluby jsou si v lecčem podobné. OFI se také pohybuje někde mezi třetí až šestou příčkou, spadli ve stejném roce jako Baník do druhé ligy, jen návrat jim netrvalo rok, ale dva. Bavil jsem se s jedním z ultras v Irakliu, když postoupili přes Platanias, který byl umělý klub. Koupil ho miliardář, ale potom se rozsypal a spadl do nejnižší soutěže. Ten fanoušek mi říkal, že první rok bude těžký, ale po dalším budou hrát o poháry. Vždyť je to stejné, jako si tady pár let říkáme my. (usmívá se) Také furt doufáme, že když letos nic, tak zase za rok. Už si z toho sami děláme srandu. A podobně jako u nás je nejhorší Sparta a Slavia, tam zase Olympiacos a Panathinaikos. Fanoušci Baníku i OFI jsou dost živelní.

Jak a kdy jste začal fandit Baníku?