Na Baroše se netěšili jen fanoušci. „Přicházel do mužů, když já končil, tak jsem ho něco naučil a poslal do světa. Myslel jsem, že tu bude, dlouho jsem ho neviděl, bylo by příjemné si popovídat, ale nedá se nic dělat,“ pokrčil jen rameny forvard Petr Samec.

Hudba v posteli a „Populárova“ bižutérie: Pelé je nejvýš, říká legenda Baníku

Spolehnout se nemohl ani na spolupráci s Václavem Daňkem, který zůstal doma s virózou. „Jsou tu kluci, kteří si něčím prošli, mají něco za sebou, a i když Venca je o něco výjimečnější, pan Střelec a pan Kanonýr, tak ta parta tu je silná, a myslím, že i tak je na co se dívat,“ poznamenal Samec, autor první trefy Baníku.

Měl pravdu. Tleskalo se pohledným akcím, chytré brance Libora Žůrka, pěknému zásahu rychlíka Tomáše Mičoly, smálo penaltové bombě Daniela Rygla mířící vysoko nad branku Baníku. A údiv publika vyvolal i Samec, když jako vyhlášený gólový zabiják minul prázdnou svatyni. „Výborný centr, míč se mi ale na chvilku ztratil za obráncem, a jak vyplaval, tak jsem tam nedosáhl. Byl jsem tam pozdě a nohu mi to přeskočilo,“ kroutil s úsměvem hlavou.

Sor do Genku = další balík do Ostravy! Baník se může těšit na miliony z Belgie

Narážkám se nevyhnul ani Tomáš Hejdušek. Současný trenér druholigové Karviné krátce před koncem odkulhal s poraněným svalem. Přitom po novém roce startuje se svým týmem ostrou část přípravy. „Šel jsem do sprintu a píchlo mě,“ popsal. „Ale jsou to malé věci. Nebude to omezení, budu v pohodě. Je to jen noha,“ mávl jen rukou Hejdušek, který i při své druhé účasti v derby musel skousnout tvrdou prohru.

Ještě před covidem s ním v sestavě Vítkovice padly 0:6. „Tohle je příznivější výsledek, ale myslím si, že moc krutý. Za stavu 1:3 jsme měli dát gól a třeba by to bylo jiné,“ povzdechl si.

Veterány chce Mikloško v Baníku udržet. Jak vnímá brankářskou legendu Lička?

Pak ale připomněl, že o skóre tento zápas není. „Hlavně, že jsme se potkali, viděli a zahráli si. Jsem rád, že vidím řadu kamarádů po x letech. To je nejvíc,“ nastínil účel zápasu Tomáš Hejdušek. „Každopádně je to rok od roku složitější. Připadá mi, že míč je těžší a těžší a hřiště čím dál delší,“ zavtipkoval vzápětí.

Vítkovicím tak nebyla nic platná ani účast odchovance a stále ligového gólmana – ve službách Teplic – Tomáše Grigara. „I před třemi lety, když jsem tu byl, jsme prohráli. Takže nic nového,“ podotkl. „Ale příjemná akce. Samozřejmě to není tak rychlé jako liga, neběhá se a ani taktika tu není. Je to volnější a co chytnete, to chytnete, ale trochu jsem se zapotil,“ přiznal brankář.

Plavšič a jaro: Slavia, Baník, nebo… Jak to vidí ostravský šéf, expert a agent?

Samec se nadále udržuje. I tím, že funguje jako trenér. „Někdy jsem až překvapen, jak to samo chodí a běhá, ale tato setkání mě stále baví. I když se s některými kluky vidíme během roku, tak v takovém počtu to je vždy zážitek,“ uzavřel Petr Samec.