Pondělní večer ve světě sportu vyplnila smutná zpráva. V 78 letech zemřela německá fotbalová legenda Franz Beckenbauer, jedna ze tří osobností v historii, která získala titul mistra světa jako hráč i trenér. V době největší slávy si jeho nadčasovou hru z pozice libera vychutnávalo i publikum v Ostravě. Císař Franz, jak se mu přezdívalo, ale nezabránil na podzim 1976 slavné výhře Baníku nad „jeho“ Bayernem Mnichov v poměru 2:1.

Kapitán Bayernu Mnichov Franz Beckenbauer (vpravo) při úvodním losu před utkáním na Bazalech. | Foto: Deník

Za dva roky to bude už padesát let, ale v mnoha pamětnících to žije pořád. V evropském měřítku malý klub ze Slezska, který jel ještě na vlně historicky prvního mistrovského titulu, se kvalifikoval do Poháru mistrů, kde vyprovodil norský Viking Stavanger (1:2, 2:0), aby pak narazil na bavorského giganta.

Jen pár měsíců po slavném Euru v Bělehradu tak musely hvězdy jako brankář Sepp Maier, záložník Hans-Josef Kappellmann nebo útočníci Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Müller a Uli Hoeness jít znovu proti československému soupeři, byť tentokrát na klubové úrovni.

Přes třicet tisíc lidí vidělo na vyprodaných Bazalech také Franze Beckenbauera, lídra Bayernu i německé reprezentace. A ani obránce jeho formátu nezabránil Verneru Ličkovi, aby se v 28. minutě rozběhl, naskočil si na rohový kop a vstřelil vítězný gól.

„Když si tak na to vzpomenu, vidím to, jako by to bylo dnes. Vlétneme na vyprodané Bazaly, a jak lidé začali zpívat, to byla atmosféra…,“ vzpomínal v roce 2017 v rozhovoru pro Deník Rostislav Vojáček, tehdejší kapitán Baníku, který však do prvního duelu nenastoupil. „Bylo to ale něco nepopsatelného. Vždyť lidi seděli i na stromech,“ vybavil si.

V Ostravě byl poplach. „Na trénink Bayernu přišlo tři tisíce lidí, to bylo jak dnes na ligu. Myslím, že tohle mluví za vše. My jsme se to ale snažili brát normálně, že nemáme co ztratit, jen získat, což je velká výhoda. A to nám pomohlo,“ dodal Vojáček.

BANÍKOVCI před úvodním zápasem s Bayernem Mnichov na Bazalech v roce 1976. Foto: Zdeněk BernadtZdroj: Deník / Redakce

Baník dokázal neskutečné a dosáhl na výhru, která se bude připomínat donekonečna. Sám Beckenbauer hodnotil prohru klidně. „Baník podal i bez svých klíčových hráčů (Vojáček, Knapp, Ruš, Radimec, Tondra) velmi dobrý výkon. Útočníci byli krajně nebezpeční, obrana dobře kryla prostor před svým brankářem. Škoda, že nám nevyšlo několik velmi dobrých šancí,“ litoval.

„Porážka 1:2 nás však nemusí mrzet, věřím, že ji v Mnichově oplatíme a do dalšího kola PMEZ postoupíme my. Chtěl bych poděkovat ostravskému publiku za výborné sportovní prostředí, zápas byl veden fair," řekl dále Franz Beckenbauer.

Měl pravdu. V odvetě, byť v sestavě s Vojáčkem, prohrál Baník na Olympijském stadionu v Mnichově 0:5, a byl vyřazen. Bayern pak ovládl i celou soutěž. O Baníku Ostrava ale věděla celá Evropa.

PMEZ 1976/1977 (2. kolo, 1. zápas, 20. října 1976)

Baník Ostrava – Bayern Mnichov 2:1 (2:0)

Branky: 11. Lorenc, 28. Lička – 51. Müller. Diváci: 32 000.

Baník: Michálik – Foks, Kvasnica, Hudeček, Rygel – Svatonský, Kolečko, Smetana – Lorenc, Lička, Slaný. Trenér: Rubáš.

Bayern: Maier - Andersson, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Horsmann - Dürnberger, Torstensson, Keppelmann - Rummenigge, Müller, Hoeness. Trenér: Cramer.

PMEZ 1976/1977 (2. kolo, 2. zápas, 13. listopadu 1976)

Bayern Mnichov – Baník Ostrava 5:0 (2:0)

Branky: 16. a 47. Müller, 37. Rummenigge,71. Kappelmann, 75. Torstensson. Diváci: 45 000. Dál postoupil Bayern.

Bayern: Maier – Andersson, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Horsmann - Dürnberger, Torstensson, Keppelmann - Rummenigge, Müller, Hoeness. Trenér: Cramer.

Baník: Michálik – Kvasnica (75. Sláma), Vojáček, Hudeček, Rygel – Svatonský (60. Foks), Smetana, Kolečko – Lorenc, Lička, Slaný. Trenér: Rubáš.