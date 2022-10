VIDEO: Návrat k tradici. Fanoušci Baníku pochodovali Ostravou

„Minimálně to ovlivnilo utkání,“ přitakal trenér Baníku Pavel Vrba. „První minuta prvního poločasu a pak hloupá rozehrávka na začátku druhého. Na druhou stranu – to, co jsme dneska nedali…,“ kroutil kouč hlavou a poukázal na druhý faktor.

Bídná produktivita srážela FCB víc a víc. Českobudějovický gólman Martin Janáček se několikrát zaskvěl, nejednou mu pomohla i branková konstrukce. „Ani nevím kolikrát,“ usmíval se hrdina hostů. „Byl jsem úplně v transu a snažil jsme se soustředit jen sám na sebe. Ale vím, že jedna tam byla po tom, co střílel Tiji (Tijani). Trefilo mě to do nohy, do ruky a šlo to do tyčky a pak se to vykutálelo po čáře pryč,“ popisoval Janáček klíčový moment.

„Pak vím, že jsem se přesouval a už na kolenou, ruce mi vystřelily nahoru a nějak, ani nevím jak, jsem to konečky prstů dal na břevno. Zažil jsem málo takových zápasů,“ oddechl si Janáček.

Brankáře ocenil o trenér Jozef Weber, jehož tým uspěl po třech porážkách. „Vynikající výkon,“ řekl. „Z mého trenérského pohledu to byl docela dobrý zápas. Měli jsme i slušný vstup do druhé půle, byli jsme aktivní a z toho pramenila branka. Na ty situace jsme se připravovali, chtěli jsme využít rychlosti některých našich hráčů a brejky. V závěru jsme se ale dostali pod silný tlak, hlavně příchodem třetího útočníka Tijaniho. Byl to jeden nákop za druhým do vápna, ale ustáli jsme to,“ byl rád Weber.

Na strážci svatyně Dynama si vylámal zuby Ladislav Almási, který poprvé v sezoně zasáhl do ligy. „Já myslím, že i kdybychom hráli tři hodiny, gól bychom nedali,“ prohlásil. „Měli jsme dvacet střel, brankář měl i štěstí. Mně vychytal asi čtyřikrát. Měli jsme gól dát dřív, kdyby se tak stalo, tak bychom zápas otočili. Bohužel to byl den blbec,“ prohodil slovenský kanonýr.

„Ale kdo hrál fotbal, tak ví, že takové zápasy prostě jsou. Minule na Spartě jedna střela, jeden gól. Sparta se tehdy asi cítila tak, jak my teď. Tlačí, tlačí, nedali gól, dneska jsme tlačili my, a také tam spadl jen jeden,“ doplnil Ladislav Almási.

„V útočné fázi jsme odehráli možná nejlepší utkání na domácím hřišti, ale prohráli jsme 1:2. Jsem samozřejmě zklamaný, že z takového zápasu nemáme ani bod. Je to špatné. Asi nám nebylo souzeno,“ povzdechl si na závěr Pavel Vrba.

Baník Ostrava – Dynamo České Budějovice 1:2 (0:1)

Branky: 82. Tijani – 2. Hais, 50 Čmelík. Rozhodčí: Černý – Podaný, Líkař. ŽK: Cadu, P. Jaroň, Almási – Sluka, Weber (trenér), Janáček. Diváci: 6011.

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe (64. P. Jaroň), Frydrych, Lischka, Fleišman – Kuzmanovič, Boula (72. Tijani) – Cadu, Ji. Klíma, Plavšič – Almási. Trenér: Vrba.

Č. Budějovice: Janáček – Čolič, Králik, L. Havel, Sluka – Čavoš, Broukal – Čmelík (57. Švec), P. Hellebrand (89. Sladký), Potočný – Hais (83. Skovajsa). Trenér: Weber.