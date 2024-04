Středeční semifinále MOL Cupu mezi Plzní a Zlínem určitě nesledovali jen fotbaloví fanoušci zmíněných celků, případně pražské Sparty, ale také příznivci v Ostravě. Duel totiž mohl přiblížit pohárové Evropě Baník, jemuž nyní patří ve FORTUNA:LIZE čtvrtá příčka. Vítězstvím domácí Viktorie v poměru 3:0 se tak nakonec také stalo. Využijí ve zbytku ročníku Slezané nabídnutou šanci?

V nové sezoně půjde do kvalifikací Ligy mistrů, Evropské ligy a Evropské konferenční ligy po čase celkem pět českých klubů. Čtyři z ligy a k tomu vítěz poháru. První tři ligové celky mají své jisté, čtvrtý však za normálních okolností musí do play off s vítězem prostřední „skupiny o Evropu“. Je zde ovšem jedno „ale“…

Pokud se vítězem MOL Cupu stane klub, jenž si pohárovou místenku zajistí z ligy, přechází jedno přímé místo právě na čtvrtý tým a na pátý pak zmíněné střetnutí s vítězem prostřední skupiny. A tohle se stalo realitou, jelikož MOL Cup ovládne Sparta či Plzeň, tedy kluby, které si účast v příštím ročníku evropských pohárů vybojovaly z FORTUNA:LIGY.

V praxi to tak znamená, že pokud by nyní česká nejvyšší soutěž skončila, putoval by Baník do předkola Evropské konferenční ligy a Mladá Boleslav, která je pátá, by si to o vstup na mezinárodní scénu rozdala s nejlepším ze čtveřice na sedmém až desátém místě (nyní Liberec, Olomouc, Hradec Králové a Teplice).

"Bramborová" příčka je přitom jednoznačným sílem Baníku. „Teď reálně naše ambice ve zbytku sezony vidím tak, že se chceme poprat o čtvrté místo a jsem přesvědčen o tom, že to je v našich současných silách,“ řekl před měsícem pro klubový web sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

Zásadní krok směrem do Evropy může Baník udělat už v neděli, kdy v posledním kole základní části bude hostit Liberec. Konkurenční Mladá Boleslav, která jako jediná může týmu Pavla Hapala před nadstavbou vzít čtvrtou pozici, hraje v Jablonci.

Kuriózně právě Zlín ukončil na podzim cestu Baníku MOL Cupem už v osmifinále, když ve Vítkovicích zvítězil překvapivě 1:0. Výhru a pohárové finále Plzni ve středu zajistily góly Tomáše Chorého a Lukáše Červa z prvního poločasu, prvně jmenovaný se pak trefil i po pauze.