Ušetřit velké množství času i sil, kterých už v závěru sezony mnoho nezbývá. Takto pojali tento týden fotbalisté Baníku Ostrava, kteří se po úterním zápase na Spartě (1:2) nevrátili domů, ale před dalším důležitým duelem v Plzni zůstali v Čechách. „Jsme ve finální části sezony a snažíme se tomu dát maximum,“ řekl tiskový mluvčí klubu Marek Lorenc.

Choreo fanoušků Baníku Ostrava na Spartě (14. května 2024). | Video: David Hekele

„Vyhrajte v Plzni…,“ přáli si před necelým týdnem po domácí porážce ve Vítkovicích s Mladou Boleslaví fanoušci fotbalového Baníku Ostrava, kteří si měli s hráči co vysvětlovat.

Věděli, že právě přes triumf ve Štruncových sadech proti Viktorii, která se už v tabulce nemůže posunout nahoru ani dolů, a následné navázání na to v závěrečném zápase nadstavbové skupiny o titul proti Slovácku (26. května), je cestou, jak ještě zachránit přímou místenku do Evropy, tedy čtvrté místo.

Hapal o Baníku na Letné: V první půli strach, pak jsme byli lepší než Sparta

Slezský klub to vnímá a snaží se jít štěstí naproti. K utkání na Letné jako obvykle cestoval o den dřív, tedy už v pondělí. V úterý večer se však tým Pavla Hapala nesbalil na 350 kilometrů dlouhou cestu domů, aby o dva dny později jel zpátky a ještě do vzdálenější Plzně (460 kilometrů).

Na noc Ostravané zůstali v Praze a ve středu se už přesunuli na západ Čech nedaleko od Plzně, kde se připravuje na nadcházející ligový zápas s Viktorií. „Vedení týmu si to vyhodnotilo tak, že než dvakrát během tří dnů absolvovat po D1 dlouhou cestu tam a zpátky, bude lepší odjet na krátký trip. Odpadne tím únavné cestování a hráči budou mít více času na regeneraci, přípravu a koncentraci na zápas. Jsme ve finální části sezony a snažíme se tomu dát maximum,“ uvedl tiskový mluvčí FCB Marek Lorenc.

Frydrych o Baníku na Spartě: Červená přísná, na fanoušky je už toho moc. Co gól?

Baník je nyní na šňůře šesti ligových utkání bez vítězství. Trenér Pavel Hapal však týmu po utkání na Spartě věří. „Teď nevyhráváme, neudělali jsme body, nicméně se dá navázat na druhý poločas. Když takhle budeme hrát, je potřeba si vytvářet šance a proměňovat je, protože doma s Mladou Boleslaví jsme jich měli dost, abychom zápas otočili a mohli vyhrát. V koncovce musíme přidat,“ uznal šéf ostravské lavičky.

„Je to těžké, protože jdete do nadstavby proti nejlepším týmům ligy, my jen potvrdili, že se nám proti nim nedaří. Nejsme schopni se dostat na koně, dát gól, který nás uklidní, což je škoda. V prvním poločase jsme jakžtakž bránili, ale Sparta skórovala z odraženého míče, což je uklidnilo do druhého poločasu. A když už vyrovnáme, hloupě inkasujeme. To se opakuje,“ byl si vědom obránce Michal Frydrych.

Lukeš: Zase ta Boleslav… Gól ve třetí minutě nepochopím, Baníku chybí Poštulka

Zatímco Baník čeká duel v Plzní, konkurenční Mladá Boleslav, na kterou ztrácí dva body, přivítá doma vedoucí Spartu. Slovácko, jenž je šesté a má o bod méně, než FCB, se utká doma s druhou Slavií. V závěrečném kole nadstavby (26. května) dojde ve Vítkovicích na přímý střet Baníku se Slováckem, Boleslav pak pocestuje do Edenu na Slavii.

Pokud Baník skončí čtvrtý, zajistí si místo v předkolech Konferenční ligy. Z páté příčky by musel do domácího utkání proti vítězi prostřední skupiny, což bude Hradec Králové nebo Teplice (pátek 31. května), konečná šestá pozice neznamená nic.