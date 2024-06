/ROZHOVOR/ Druhý návrat. Fotbalový obránce či záložník Daniel Holzer se potřetí v kariéře rozhodl spojit svůj osud s Baníkem Ostrava. Na mateřské Bazaly, kde vyrůstal, se vrátil po třech úspěšných letech ve Slovácku. Na startu přípravy promluvil, co ho přesvědčilo to opět zkusit v FCB, shrnul období v Uherském Hradišti a vyjádřil se k plánům na nový stadion. „Bylo by to fantastické,“ měl jasno Daniel Holzer.

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v letní přípravě 2024. | Video: David Hekele

Jaké byly tři roky bez Baníku?

Hodně záludná otázka, musím si dát pozor, co odpovím. (usmívá se) Ale ne, ve Slovácku to byla velká jízda poháry i ligou. Myslím, že se tam udělal kus práce. A já jsem si to užil. Dali jsme pohár, takže musím říct, že od začátku do konce povedené angažmá. Určitě na to budu rád vzpomínat.

Co rozhodlo o tom, že se vracíte do Baníku?

Nabídka. Už jsem to nějakou dobu věděl a po dovolené jsem se rozhodl, že se vrátím zpátky. Byl jsem zvědavý na to, jak se to tady za ty tři roky změnilo a musím říct, že hodně. Je to větší mi přijde. Všechno mnohem větší. (rozhlíží se kolem sebe)

Los Konferenční ligy: Baník pocestuje do Estonska, nebo Arménie. Začne v Ostravě

Jak to myslíte větší?

Honosnější, lepší, všechno šlo nahoru. Od marketingu až po další věci okolo. Cítím z toho, že se to blíží ke špičce.

Naopak vy jste se naplno posunul sestavou dozadu. Je to už definitivní?

Těžko říct, uvidím, kam mě trenér využije, ale já mám výhodu v tom, že vlastně můžu hrát na více pozicích. Teď poslední dobou jsem hrával beka nebo halfbeka. Tam se asi cítím nejlépe. Ale je to na trenérovi. Já mu zahraju cokoliv, co bude chtít. Podřídím se.

Byly lákadlem i poháry?

Samozřejmě to pomohlo, ale nijak markantně. Už jsem se chtěl vrátit. Mám rodinu, na Slovácku jsem první dva roky bydlel na bytě, odkud nás ale potom vykopl majitel, protože to prodal. Tak jsem šel na hotel a dojížděl dvakrát týdně do Ostravy. Nebylo to úplně ideální. Teď si konečně zase můžu užít malou i ženu, na to jsem se hrozně těšil. Ale je toho víc, se vším všudy. I lidi a fanoušci. Vždycky mě to lákalo vrátit se domů, i když jsem odcházel. Vždy jsem se na Baník a Bazaly těšil.

Když hrál Baník naposledy poháry, vám bylo čtrnáct patnáct let. Pamatujete si, co jste v té době dělal?

Asi jsem byl v dorostu Baníku a trénoval na Šoupalce, ale už nevím. Možná jsem podával balony, ale nepamatuju si. (usmívá se)

Baník zahájil přípravu i s posilami: Jsme variabilnější, řekl Hapal. Kdo chyběl?

Začátek letní přípravy fotbalistů Baníku Ostrava.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Jakou roli ve vašem rozhodování hrál fakt, že vám bude 29 let a možností na větší smlouvu už moc nebude?

A kdo říká, že tento kontrakt není velký?

Spíše jde o to, že vás to mohlo lákat i do zahraničí…

Chápu, já si dělal srandu. Měl jsem v zimě rozjednaný jeden polský tým, ale tam to nedopadlo, protože se změnilo zastupitelstvo, nebo co, a jsou bez peněz. Proto to padlo. Teď jsem si dal podmínku, že chci do přípravy už s novým týmem. To byla moje priorita, abych se potom nemusel začleňovat do kádru a rozbíhat se později. Takhle jsem se po dovolené rozhodl, že udělám ten návrat domů a pak už to šlo rychle.

Ve Slovácku jste zažil asi nejlepší éru, ale teď už to má sestupnou tendenci. Cítil jste to tak?

Úplně nechci hodnotit co bylo, protože se koukám před sebe. Ale kdybych to měl rychle shrnout, asi se vyčerpal ten fond, který tam byl. Už asi nešlo dlouhodobě udržovat tu výkonnost, jakou jsme měli, když jsem tam přišel. Já tehdy naskočil do rozjetého vlaku a musím říct, že jsme hráli fakt dobře. Tvrdě se trénovalo a všechno šlapalo tak, jak mělo. Až v posledním roce to šlo dolů. I když jsme se snažili my i realizační tým, nedalo se to zachránit a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Ale na druhé straně jsme zase skončili v první šestce, což byl pro Slovácko určitě úspěch.

Ewerton má nabídku z Arábie, přípravu ale začne v Baníku. Hapal zná asistenta

Rozhovor vzniká na Bazalech, kde by se za pár let zase mohla hrát liga. Co na to říkáte?

To by bylo fantastické. Doufám, že to ještě stihnu. (směje se) Ale nevím. Záleží, jak rychlí a šikovní tady budou, jak rychle stadion postaví. Ale je to fantastická zpráva. Ať už pro klub, tak i pro lidi. Bazaly jsou ten pravý domov pro Baník, ne Vítkovice. Město, klub i pan Brabec se do toho pustili a jdou si za tím cílem. Už aby to bylo, ale asi si ještě počkáme.

Umíte si zde představit hezkou, moderní arénu?

Samozřejmě si to představit umím, ještě je potřeba to zrealizovat. Věřím, že to bude krásný stadion, který se bude všem líbit. Jasně, určitě se najdou kritici, ti jsou vždycky, ale nikdy se nezavděčíte všem. Ale na to se musíte vykašlat a jet si svoje.

Fanoušci by si toho ale asi po letech ve vyhnanství vážili víc…

Určitě. Když se potom spustí prodej permic, tak bude dvakrát větší zájem, než je kapacita. I když… Tolik asi ne, ale zájem bude velký. Bude to bitka.