Měl se k týmu opět připojit po novém roce, ale nestalo se, a nyní už je jasné, že se nevrátí. Anglický asistent Pavla Hapala Danny Searle sice vyřídil potřebné administrativní záležitosti, ale na vlastní žádost své působení ve fotbalovém Baníku Ostrava ukončil. Důvod? Rodinné záležitosti.

Trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal o zápase s Vyškovem. | Video: David Hekele

Searle přišel do Slezska v létě, v Baníku měl na starosti mimo jiné komunikaci a práci s mladými hráči, případně marody, kteří se vraceli zpátky do hry po zranění. Během podzimu musel ale kvůli vízům zpět na Ostrovy, a i když se jeho návrat k mužstvu oddaloval, počítalo se, že se startem zimní přípravy bude zase u týmu.

„Čeká ještě na jeden papír, který by tento týden měl dostat. Pak by už jeho příjezdu nemělo nic bránit, a na začátek přípravy by mohl být zpět,“ říkal v prosinci před Vánoci v rozhovoru pro Deník sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško, který se Searlem znal z působení ve West Hamu a do Ostravy jej přivedl.

Hvězda Baníku poprvé o zkratu se Slavií: Můj úlet, nic tam nebylo. Má nabídky?

Na prvním tréninku – ani žádném dalším – ale Angličan přítomen nebyl a nyní je jasné, že nebude. Cesty Baníku a Searleho se rozcházejí. „Danny nás požádal o uvolnění. Má určité rodinné problémy a vysvětlil nám, že momentálně by bylo velmi složité skloubit je s angažmá v tak velké vzdálenosti. Potřebuje teď být doma v Anglii. Dohodli jsme se tedy, že skončí. Rozešli jsme se jako přátelé, popřáli jsme mu, ať se mu vede v soukromém i fotbalovém životě a poděkovali mu za spolupráci,“ prohlásil pro klubový web Luděk Mikloško.

Searle se o víkendu na Bazalech rozloučil a vrací se na Britské ostrovy. „Chci říct, že to pro mě bylo velmi obtížné rozhodnutí. Ale cítím, že teď opravdu potřebuji zůstat doma s mou rodinou. Chci Baníku poděkovat za vstřícnost i šanci, kterou jsem tu dostal. Celý klub se ke mně od první chvíle choval skvěle a speciální místo uvnitř ve mně si získali fanoušci, kteří jsou zkrátka ohromní. Baníku přeji jen to nejlepší,“ uvedl Danny Searle.