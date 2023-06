Přípravná období se mu v posledních letech daří. Střílí góly, nahrává, je aktivní, jeden z nejviditelnějších hráčů ostravského Baníku na hřišti. Pak ale přijde liga, vše ustane a brzy vypadne i ze sestavy. Tento scénář by rád v létě záložník David Buchta porušil a vybojoval si trvalé místo v základní jedenáctce. „Chtěl bych nastupovat pravidelněji,“ potvrdil po středečních dvou gólech a asistenci proti slovenskému Spartaku Myjava (8:1) univerzál, který může naskočil na vícero postech v ofenzivě.

Baník Ostrava v Havířově pred utkáním proti Spartaku Myjava. | Video: David Hekele

Jako jediný skóroval v sobotu do sítě Skalice, možná i proto pak odehrál proti druholigovému celku plných 90 minut. Navíc po celou dobu na stejném postu, když jako levý wingback piloval lajnu. „Byl jsem sám překvapený, že jsem se na tuto pozici dostal, ale jsem zvyklý hrát z křídla. To už není takový rozdíl. Dal jsem dva góly, takže super,“ pochvaloval si David Buchta.

Byl rád, že on i celý tým mohli popustit uzdu svým ofenzivním choutkám. „Měli jsme spoustu situací, hlavně v prvním poločase jsme mohli dát pět šest gólů, i ve druhém jsme měli některé šance vyřešit lépe,“ byl si jistý. „Tyhle zápasy jsou hlavně o kondici, aby si každý zahrál. Výsledek ale hovoří jasně. Každý by však měl mít vnitřní motivaci, že se chce ukázat, dát co nejvíce branek, aby si zvedl sebevědomí. Není to problém,“ odpověděl Buchta na otázku chuti neustále bušit do viditelně slabšího soupeře.

Čerstvě čtyřiadvacetiletý fotbalista, který jen den před utkáním oslavil narozeniny, často sestavou rotuje. Od pozice na obou krajích hrál také ve středu zálohy, nebo na podhrotu. „Já myslím, že se mi to jednou může hodit, i když bych rád hrál jen na jedné pozici. Ať mě ale trenér dá kamkoliv, budu se snažit odvést maximum,“ řekl jednoznačně odchovanec Baníku, který ve svém věku stoupá v hierarchii mužstva.

„Když jsem přicházel do A-týmu, byl jsem nejmladší. Teď jsem tu čtvrtým rokem a už jeden z nejstarších pomalu,“ zasmál se. „Ale je to zajímavé,“ doplnil vzápětí David Buchta.

BUCHTA: KDYŽ NEJSTE V RYTMU, JE TO TĚŽKÉ

Spokojený s výkonem Buchty byl i trenér Pavel Hapal. „Hraje dobře. V tříobráncovém rozestavení by na lajně neměl mít problém. Tak jako většina. Třeba Péťa Jaroň hrál zprava,“ podotkl kouč, pod nimž mladík moc prostoru v lize nedostal.

V minulé sezoně měli přednost Cadu a Srdjan Plavšič. „Přes kluky bylo těžké se prosadit, hráli dobře, ale ode mě to nebyla ideální sezona. I když jsem občas naskočil, tak se mi nedařilo. Rozhodnutí trenéra jsem chápal,“ přiznal Buchta.

David Buchta.Zdroj: FC Baník Ostrava

„Navíc jsem hrál na různých pozicích, kde jsem si zvykal. Teď se snažím připravit co nejlépe, aby sezona byla vydařenější,“ pokračoval. „Chtěl bych nastupovat pravidelněji,“ dodal Buchta.

Nyní doufá, že výkony z přípravy přenese do ligy. Aby to neskončilo podobně, jako v předchozích letech. „Souhlasím s vámi. Příprava se povedla, v lize jsem ale naskakoval i nenaskakoval. Když nejste v rytmu, je to těžké. Teď potřebuji sbírat minuty, a pak aby se dařilo i v lize,“ měl jasno.

Že by z Baníku odešel a zkusil štěstí jinde? „Uvidíme v budoucnu,“ usmál se jen a před sebou viděl nadcházející soustředění v Polsku, které hodně napoví. Především díky kvalitě soupeřů. V neděli se Baník poměří s rumunským mistrem Farul Constanta. „Jiná písnička? Asi ano,“ reagoval David Buchta.

POSILA Z GHANY NA LEVOU STRANU

Lehkou (a zřejmě dočasnou) personální krizi na levé straně hřiště by mohl pomoci vyřešit Patrick Kpozo. Pětadvacetiletý ghanský reprezentant přišel od úřadujícího moldavského mistra Šeriffu Tiraspol a na Bazalech podepsal smlouvu na dva roky.

„Měli jsme ho vyhlédnutého od zimy a už v zimní přestávce jsme zvažovali jeho příchod, ale tehdy jsme do týmu ještě nechtěli sahat. Během celého jara jsme ho dále sledovali,“ prozradil sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

Rodák z hlavního města Ghany Accry a odchovanec Inter Allies FC do Ostravy přiletěl rovnou po reprezentačním srazu kvalifikace Poháru afrických národů, v níž nastoupil proti Madagaskaru.

Tetour o zranění i smlouvě v Baníku: Váhal jsem, chci od sebe více. Polsko? Láká

„Jednání částečně urychlily i zdravotní problémy na naší levé straně, ale jediný důvod to nebyl. Je to stále ještě relativně mladý hráč, který v minulé sezoně hrál těžké zápasy v Evropské lize například proti Manchesteru United, a věříme, že pro nás bude dalším zkvalitněním kádru,“ dodal Mikloško na adresu hráče, který působí v Evropě od dorosteneckých let.

Jde již o pátou oficiální posilu Slezanů. Ohlášeni byly příchody Abdullahiho Tanka, Filipa Blažka, Tomáše Riga, a Ewertona. V dohledné době se čeká oznámení v případě zadáka Mateje Madleňáka, útočníka Filipa Kubaly a brankáře Jakuba Markoviče.

„Probíhá tu dost změn, ale od toho jsou přípravné zápasy, abychom si na sebe zvykli. Všichni kluci ale zapadli v kabině dobře, takže bez problémů,“ neřeší průvan v kádru David Buchta.

Kpozo hrál v minulosti ve Švédsku (AIK Stockholm, Lulea, Östersund), krátce působil v norském Tromsö a od loňského ledna byl hráčem Šeriffu Tiraspol, za který odehrál téměř všechny zápasy v evropských pohárech.