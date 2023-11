/ROZHOVOR/ Poprvé pěkný obstřel, podruhé teč a kýžený gól ze standardky. Fotbalový křídelník ve službách ostravského Baníku David Buchta opět po čase potvrdil své střelecké vlohy. Nijak ho v nedělním derby na hřišti Karviné neovlivnila první šance, kterou mu bravurně zlikvidoval brankář Dominik Holec, a ve druhé půli dvakrát skóroval. „Pro sebedůvěru je to moc důležité. Poprvé v lize jsem dal dva góly v jednom zápase. A hlavně byly vítězné. Z toho mám největší radost,“ vyznal se David Buchta.

V první půli jste soupeře dlouho tlačili, ale do šaten jste šli za stavu 0:1…

Bylo to nepříjemné, v prvním poločase jsme měli hodně situací. Stačilo jen s nějakým větším klidem a přesností je vyřešit. Potom dostaneme gól, je to samozřejmě škoda, ale v kabině jsme si něco řekli, ukázala se síla našeho týmu a ve druhém poločase jsme to zvládli otočit.

Dali jste tři góly během deseti minut. Navíc už poněkolikáté jste rozhodli ve druhém poločase…

Jo, zatím se to tak vyvíjí. Není to poprvé, kdy jste zápas otočili, nebo rozhodli takhle. Po prvním gólu jsme cítil, že máme větší sílu než soupeř, který byl zaskočený. Dali jsme gól rychle na začátku druhého poločasu. Bylo dobré, že jsme pokračovali dál ve svém úsilí a dali jsme hned druhý i třetí.

Čím to, že v prvních poločasech vám to tam tolik nepadá?

Těžko říct, ale samozřejmě bychom rádi vedli v první půli větším rozdílem. Nebo aspoň jedna nula. Zatím se to ale vyvíjí tímto způsobem, hlavní je, že to dotáhneme do vítězství. Pak je celkem jedno, kdy tým rozhodne.

Hraje se vám ale lépe, když už obráncům soupeře ubývají síly?

V posledních zápasech jsme měli trochu problémy s hrou do bloku, jen jsme dobývali, což není to jednoduché. Pracovali jsme na tom v týdnu, něco si k tomu řekli, a pak to uplatnili v zápase. Povedlo se dát tři góly, řešili jsme to dobře. Teď máme Spartu a budeme chtít opět vyhrát.

V sezoně máte po neděli čtyři branky. Jak je to pro vás důležité?

Pro sebedůvěru moc. Poprvé v lize jsem dal dva góly v jednom zápase. A hlavně byly vítězné. Z toho mám největší radost.

Tu svou šajtli byste si mohl patentovat, co říkáte?

Jo, povedlo se to už potřetí. Snažím se tak zakončovat i na tréninku, vychází to. Dobře jsme rozehráli standardku, byl jsem sám na vápně. Vyzkoušel jsem to, vyšlo to. Sice po teči, ale super.

Prolomili jste prokletí standardek?

Vyhodnocovali jsme si to na videu, pracovali na tom, a snad to teď prolomili. Ale i první gól byl pěkný po krásné kombinaci s Giglim (Ndefem) a Filipem Kubalou, který mi tam sklepl balon v šestnáctce. Pak jsem to dal k tyči. Moc hezká akce. Jsem za to rád, protože jsme sem jeli s tím, že chceme uspět a vyhrát. Byli jsme aktivnější, ale měli jsme některé situace řešit lépe. Pak jsme dostali gól z protiútoku, ale v kabině jsme si něco řekli. Víme, že máme sílu.

Dlouho vás trápil brankář Dominik Holec, že?

Měl famózní zákroky. Chytil mi hned první střelu z voleje, bylo to jen o větším klidu.

Nelekli jste, že to bude „zápas blbec“?

Souhlasím, měli jsme dost situací. Říkal jsem si, že už něco musíme proměnit, ať se to otevře. Všichni v týmu vím, že máme dobré zakončení. Byla to jen otázka času. Až na poslední zápas jsme v těch situacích byli, jen jsme je neproměňovali s klidem. Dneska ano. Máme body zvenku, což je super, i když… Tady jsme byli díky fanouškům doma. Děkujeme jim za podporu.