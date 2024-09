Postavil míč, koukl a téměř hned věděl, jak to zahraje. Ofenzivní záložník Baníku Ostrava David Buchta využil v sobotním duelu 9. kola Chance ligy v Teplicích dvojí chyby brankáře Luďka Němečka, který si při přímém kopu v blízkosti šestnáctky ve 37. minutě špatně umístil zeď a sám stál tak, že byť se snažil, míč z brány nevytáhl. Srovnáno 1:1, Slezané ve druhé půli dokráčeli k výhře 3:2. „Jsem rád, že se to povedlo,“ usmál se Buchta při popisu povedeného obstřelu a svého prvního gólu v sezoně.

K míči se postavil vedle pětadvacetiletého křídelníka i levák Matěj Šín, který by případně mohl nebezpečně centrovat do brány. Originálním způsobem však vzal osud standardní situace do svých rukou – nebo spíše nohou – právě Buchta. „Hned v první moment, kdy jsem se podíval, jak stojí brankář, tak mi přišlo, že je trošku víc na zadní tyči, že očekává asi centr. Tak jsem si řekl, proč to nezkusit. A povedlo se to,“ popsal své uvažování po utkání.

„Sleduju hodně zápasů a občas se tohle děje. Vždycky záleží na postavení gólmana a zdi. Podle toho jsem si řekl, že to vyzkouším,“ pokračoval. „Abych pravdu řekl, tohle jsme nacvičené neměli. Je to improvizace hráče, který standardní situace umí kopat. On se takhle rozhodl, udělal to výborně, gólman tam byl pozdě a nám to hrozně pomohlo,“ věděl i trenér Pavel Hapal.

Pro Baník šlo o zásadní moment. Chvíli předtím inkasoval z kopačky Gninga a blížila se poločasová přestávka. Bylo jasné, že ve druhé půli se bude skóre otáčet ještě hůř. „Kdyby zápas v poločase byl 1:0 pro Teplice, tak by to bylo určitě složitější,“ uznal Hapal, přičemž Buchta nemusel zůstat jen u jednoho zásahu.

Po přestávce měl obrovskou možnost, ale přihrávku Tanka do odkryté svatyně neumístil. „Já jsem čekal, co Tankis udělá. Dobře si to hodil kolem brankáře, ale já čekal, že mi to nahraje do nohy, abych to z prvního doteku sklepl do prázdné branky, jenže to dal dost přede mně. S tím jsem úplně nepočítal. Proto jsem musel jít do skluzu. Asi to šlo trefit, ale myslel jsem, že to dostanu přímo na nohu,“ vylíčil situaci.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava zoom_in Matěj Šín a David Buchta ve 37. minutě při přípravě gólového přímého kopu.

Utkání dlouho chybělo jakékoliv tempo, atraktivita. Dění na hřišti rozjela víc až zmíněná branka Gninga ve 34. minutě. Mohla za to pauza, kdy oba týmy byly tři týdny bez zápasu? „Je to možné,“ přitakal David Buchta. „My jsme chtěli být aktivní, ale moc se nám to nedařilo. Hráli jsme pomalu, otáčení hry trvalo, i když jsme hráli na méně doteků,“ byl si vědom.

Připustil, že je poněkud nezvyk během rozjeté sezony být tak dlouho bez utkání. „Nikdo z nás nemá rád, když se nehraje. Všichni radši budou hrát ve středu a pak o víkendu, než aby tak dlouho stáli. Aspoň za mně je to lepší, než když se stojí,“ prozradil David Buchta.

Vnímá fakt, že Baníku se v posledních letech v Teplicích daří. „Víme o tom, chtěli jsme na to navázat. Zvlášť, když jsme první čtyři kola venku nevyhráli, tak snad jsme to zlomili,“ zadoufal.

„Výkon může být samozřejmě vždycky lepší. Ve druhém poločase jsme měli hodně situací, které šly vyřešit lépe a gólů mohlo být více. Ještě se na to musíme podívat, je na čem pracovat a poučit se ze špatných věcí,“ podotkl David Buchta.

Pochopitelně si všiml, že zatímco na startu sezony Baníku fungovala defenziva a haprovala produktivita, nyní je tomu opačně. Po remíze 2:2 v Olomouci následovala další přestřelka. „Těžko říct, čím to je,“ pokrčil rameny Buchta.

„Každý zápas chceme odehrát bez inkasovaného gólu a vstřelit jich co nejvíce, samozřejmě. Dneska jsme dali tři venku, minule dva v Olomouci, tak jsem rád, že že gólů dáváme více. Ale určitě si budeme muset dát pozor na obranu a soustředit se na ni, abychom ty góly nedostávali,“ slíbila na závěr opora Baníku.