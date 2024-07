Jsou to skoro dva měsíce. Měl jsem nějakou individuální přípravu, k týmu jsem se připojil tady na soustředění. A po dvou trénincích s týmem jsme se dohodli, že minimálně poločas zvládnu, protože zápas mi dá nejvíc. Bylo to pro mě náročné, ale jsem za to rád. Postupně teď budeme zvyšovat dávky, doufám, že v příštím zápase už zase dostanu víc prostoru.

V ten moment mi bylo celkem nanic, jelikož jsem zavinil gól na 1:0 pro Plzeň a ještě jsem se zranil, což je nejhorší varianta. Byl jsem za blbce. Špatně jsem si zpracoval balon, dal si ho daleko od sebe, soupeř mi ho vypíchl a já při pohybu za ním jsem si natrhl sval. Nic příjemného. V Baníku jsem tři roky a třikrát nebo čtyřikrát jsem měl natržený sval, takže mi bylo jasné, že je to špatně. Ten pocit už znám, takže jsem věděl, že z toho bude delší pauza.

Čím to, že se vám to v Baníku stává?

Nevím. Pracujeme na tom z fyzioterapeuty ještě daleko víc. Rok jsem byl bez zranění, ale s Plzní šlo o „anglický týden“, kdy jsme měli hodně zápasů za sebou. Navíc se to stalo hned poté, kdy jsem vylezl z kabiny na druhý poločas. Takže zjišťujeme příčiny, řešíme to a snažíme se na tom pracovat.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Kapitán Baníku Ostrava David Lischka.

Budete klást větší důraz na rozcvičení po poločasové pauze?

Určitě to je cesta. Teď fakt musím říct a poděkovat našim fyzioterapeutům, že se o mě starají, dávají mi velkou péči a najíždíme na nějaký program, jak zajistit ještě větší prevenci, abychom tomu mohli předejít.

Tým nakonec sezonu úspěšně dohrál. Jak se na to koukalo?

Koukal jsem na kluky z tribuny a jsem strašně vděčný za celý tým, že ten poslední zápas – vlastně nejtěžší krok, jak se říká – zvládl. Navíc takovým výsledkem (proti Slovácko 6:0). všechno dopadlo super, užili jsme si to my, fanoušci, vedení a celkově lidi v Ostravě. Bylo to fajn.

Z pohárů máte nějaké zkušenosti, asi se těšíte, že?

Myslím si, že se těšíme všichni. Čtrnáct let zpátky byly v Ostravě poháry naposledy, takže jsme na to všichni natěšení. Hráči, fanoušci… Uvidíme, na koho konkrétně narazíme, ale doufáme, že postoupíme a dojdeme co nejdál.

Koho byste si z dvojice Tallinna Kalev – FC Urartu přál?

Já osobně bych letěl do Estonska, do Tallinnu. Jednou jsem tam už byl a je to určitě příjemnější, než letět do Jerevanu. Ať už kvůli časové náročnosti, nebo obrovské vlhkosti. Počasí v Estonsku je určitě lepší. Navíc by to bylo dostupnější i pro fanoušky.

Jak jako kapitán vnímáte změny v kádru?

Vnímám to dobře, konkurence je potřeba. Budeme hrát předkolo Konferenční ligy, takže samozřejmě zájem jít do Baníku je větší a kluci, kteří přišli, každý z nich má něco do sebe. Do týmu dobře zapadli, protože každý z nich mu má co dát.

Jak se vám hrálo s Emmanuelem Uchennou?

O Učim víme už z B-týmu, kde předváděl super výkony. Já už ho dokonce znám skrz mého bratrance, který chytal za Hlučín a hrál s ním, takže jsem se na něho chodil koukat i tam. Už v té době jsem si ho všiml. Má to dobře nastavené, jen musí pokračovat ve své práci. Pak ho může čekat velká budoucnost.

V posledním půlroce jste hodně hrál s Filipem Blažkem, ale ten odešel. Co na to říkáte?

Nehrál jsem jen s Filipem, i když asi nejčastěji. Samozřejmě mu přeji jen to nejlepší. Chtěl změnit prostředí, já doufám, že se mu tam bude dařit. Máme tu ale jiné kluky. S Karlem (Pojezným) nebo Frýďou (Frydrychem) zkušenosti mám, s Matějem Chalušem také, protože jsme spolu byli v mládežnických reprezentacích, takže ho znám a mohlo by to fungovat i s ním. Je to i varianta. Každopádně je nás tady stoperů, každý je kvalitní a bojujeme o své místo. Všichni máme tu startovací pozici nějakou, konkurence je velká, takže jaká vyběhne v prvním kole sestava a kdo nastoupí.