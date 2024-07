Hokejový útočník a úřadující mistr světa si po oslavách v rodném Havířově, kde se projel po městě, ukázal lidem pohár, jenž zařídil na konci května svou finálovou trefou proti Švýcarsku, a převzal od starosty ocenění, si nenechal ujít možnost po čase vidět svůj milovaný fotbalový Baník.

Ve Vítkovicích však nezamířil „tajně“ do kotle, jak to u něj bývalo v minulých letech zvykem při zápasech Slezanů v pražském Edenu proti Slavii, ale do VIP, kde na něj čekal nejen majitel Václav Brabec, od něhož v poločasové přestávce i s trofejí v rukou dostal na hřišti baníkovský dres s číslem 88.

David Pastrňák ukázal fanouškům na Baníku trofej pro mistra světa. | Video: David Hekele

„Měl jsem sice nabitý program, ale každý ví, že jsem baníkovec, takže jsem rád, že jsem přijel,“ řekl v krátkém rozhovoru, zatímco tribuny skandovaly jeho jméno.

Řeč přišla nejen na nedávné mistrovství světa, ale i na stadion a návrat Baníku domů. „Baník patří na Bazaly,“ zahlásil do mikrofonu, než zamířil do útrob vítkovického stánku.