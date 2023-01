O sestavě pro utkání ve Zlíně máte jasno?

V hlavě asi ano. Samozřejmě ještě tam máme ve dvou postech nějakou myšlenku, ale to spíše směrem k soupeři, ne k nám, protože kdokoliv v přípravě nastoupil, odvedl dobrý výkon. Nebyl tam žádný propadák. Můžeme tak využít všechny hráče.

Kromě Ladislava Almásiho, který léčí poraněný kotník. Je to velký problém?

To je největší problém, protože už v letní přípravě měl s kotníkem potíže. Co si vzpomínám, pomohly mu speciální vložky do bot. Znovu se pak do toho dostával. Teď zase vypadl ze zimní přípravy, protože měl nejdříve antibiotika a pak pro změnu zranění kotníku. Problém to je, ale věřím, že se co nejdříve vrátí. Budeme muset na něm pak zapracovat po kondiční a fyzické stránce. Důležité je, aby kotník držel, aby mohl být znovu na hřišti.

Odhadnete, kolik zápasů vám bude chybět?

První prognóza byla nějakých čtyři až šest týdnů. Věřím, že by to mohly být ty čtyři. Co mám informace – a teď jsem se s ním potkal – tak kotník nejeví problém většího rázu, takže věřím, že to půjde podle plánu a za čtyři týdny by mohl být znovu na hřišti.

Tým posílil stoper Eneo Bitri. Jaké z něj máte první dojmy?

Má za sebou první tréninky. Musí se rozkoukat, ale je to zkušený hráč, byl to kapitán Partizani. Měli jsme ho naskautovaného. Viděl jsem ho v utkáních, sice ne naživo, ale v televizi, takže bude už záležet jen na něm, jak brzo se zakomponuje. Dáme mu nějaký čas na aklimatizaci, aby byl nachystaný. Má výhodu v tom, že soutěž hrál, ale teď je v novém mužstvu. Tento týden mu dáme prostor a pak se budeme rozhodovat. Možná naskočí už od prvního utkání, anebo v tom dalším. Záleží na něm.

Proč zrovna on? A můžete ho fanouškům trochu přiblížit?

Měli jsme několik variant, ale nakonec jsme si řekli, že v tomto období se i v Albánii hraje v podobných podmínkách. Byla ještě možnost z Brazílie, ale od té jsme nakonec upustili. Věřím, že se aklimatizuje velice rychle a i podle toho stylu hry, co hrál, by nám mohl vyhovovat. Je velice silný ve vzduchu. Má na to i figuru. Na svou výšku je i pohyblivý, rychlý. Technicky je velice slušně vybavený, takže věřím, že do týmu zapadne.

Z videa uveřejněného u rozhovoru s Luďkem Mikloškem na klubovém YouTube kanálu bylo vidět, že rád odebírá míč skluzem. I v pokutovém území. Nevzbuzuje to ve vás obavy?

No, tak zrovna na tomhle terénu (koukne na umělou trávu) byl dnes i jeden jeho skluz na Kuzmu. Ten byl hned naštvaný. Ale asi je to jeho styl hry. Budeme se s ním muset o tom bavit, že když skluz, tak musí být čistý, bez faulu.

Je díky nové posile ve hře rozestavení se třemi stopery?

Je to ve hře. Chtěli jsme, abychom i tuto možnost měli, ale zatím jsme ji netrénovali. Zkusili jsme to ale hrát v některých utkáních a je to dobrá alternativa. Když si všimnete, v české lize na to přešla spousta klubů. A my nechceme být pozadu. Není to však o tom, ale jde o to, abychom těch alternativ měli víc.

Trenér Pavel Hapal.Zdroj: ČTK

Z Albánců hrál v lize Kristi Qose, který ale předčasně skončil po svém výstupu Plzni. Je Bitri klidnější?

Co jsme se dívali do jeho historie, tak neměl nějaký exces, navíc byl kapitánem svého mužstva, takže věřím, že bude i velice sebevědomý. Teď půjde o to, aby se co nejrychleji zakomponoval. Ale nesrovnával bych to. Každý člověk je nějaký a někdo je i horkokrevný. Víme, že albánská krev je teplejší, než ta naše, ale je to o stylu hry, vše si vysvětlit, a aby si to ten hráč uvědomil.

Zajímavostí je, že nyní máte v týmu již pět Balkánců.

Myslím, že to nebude problém. S hráči jsem na soustředění i na tohle téma mluvil. Hlavně s Kuzmanovičem, který je jeden z našich nejzkušenějších hráčů a taky říkal, že nebude problém.

Ani celkových deset cizinců?

Dobře… Slováka neberu jako cizince, a Kuzmanovič s Plavšičem umí výborně česky. Je to o fotbalové kvalitě, ne o tom, jestli je někdo z Brazílie, nebo z Afriky. Důležité je, jak se chová v mužstvu. Já z něho cítím sílu a kompaktnost. Nevidím v cizincích problém. Pospolitost tam je.

Zimní pauza byla dlouhá. Smazala podzim ve vašich hlavách?

Zatím tou cestou jdeme. V zápasech, a právě i v kolektivu. Budeme muset nějak odstartovat, já věřím, že úspěšně. Vyhrát hned první utkání, na to pak navázat. Jen vítězství nás někam posunou.

Na podzim jste v lize nezažili dvě výhry za sebou…

Ano, ano, víme o tom. Věříme, celé mužstvo věří, že to teď půjde. Hlavně musíme dobře odstartovat.

Začínáte ve Zlíně, pak opět venku Teplice. Napoví první dvě utkání o tom, kde se budete pohybovat?

Něco to říct může. Soutěž se rozjede, uvidíme, jak na tom budeme. Když se nepovede bodovat v prvních zápasech, budeme chtít bodovat v dalších. To je jasné.

Pozitivem přípravy je lepší defenziva, jelikož ve čtyřech zápasech jste inkasovali jen jednou…

Ano, ale nebylo to úplně bez chyb. Soupeři si vytvářeli šance. I v generálce jsme mohli inkasovat, podržel nás ale Lašty. Pořád je na čem pracovat.

Na začátku týdne vám v tréninku chyběli kvůli porodům svých manželek Srdjan Plavšič a Gigli Ndefe…

Plavšič se to dozvěděl v autobuse po soustředění, ale to já s nimi už nejel, protože jsem vystupoval v Olomouci. Doneslo se to tak ke mně až druhý den. Fotbal samozřejmě dáváme vysoko, ale narození dítěte je důležitější. Dostal tak volno. Jak ho znám, je profík, věřím, že se vrátí připravený. Ale pozitivní je, že i když jel do Srbska, kde jeho žena rodila, tak to má docela blízko. Nějakých 650 kilometrů. Má holčičku, tak snad budou obě zdravé.

Je to vše, nebo je ještě někdo v šatně v očekávání?

To je, myslím si, vše. Musím se ještě v kabině zeptat.

Ovlivní to sestavu pro utkání ve Zlíně?

Kluci jsou trénovaní. Plavšič i Gigli jsou profíci, a jestli mají jeden volný den, tak se nic nestane. Půjdou se určitě proběhnout, z rytmu nevypadnou.

Co čekáte od Zlína?

Bude to stoprocentně těžký zápas. Doufám, že přijede spousta našich fanoušků, podpoří nás a vytvoří dobrou atmosféru. Zlín, i když v přípravě nevyhrál, má silné hráče, důrazné, zlepšili se, budou nepříjemní ve standardních situacích. Nic jednoduchého.