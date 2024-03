Hrozné, protože to nejste schopen nijak ovlivnit, vše jde mimo jakoukoliv systémovou přípravu a všemu velí jen velitel opatření. Žádný pořadatel, klub, rozhodčí, či delegát asociace. Jen policie. A samozřejmě vás napadne myšlenka, aby se nikomu nic nestalo. Ať už zranění, nebo dokonce větší tragédie. Od fanoušků, přes pořadatele, policisty, nebo hráče. Nikdy nevíte, do jaké intenzity se to zvrtne. Navíc na Bazalech byl problém s infrastrukturou. Řešení netkví v tom, že postavíte ploty, nebo řeknete pořadateli, aby stál tam, nebo tam. Je to otevřený prostor, protože lidé se sdružovali jinak v letech šedesátých, osmdesátých, nebo dnes.

To je takhle zpětně těžké říct. Je možné, že byly indicie, že se k nám ve větší míře chystají spřátelení příznivci Katovic. To bylo varování, ale jinak že bychom věděli o chystané konfrontaci, to ne.

Bylo to celkově nešťastné období. Baníku nebylo dobře, lidi byli rozčílení a složitě situaci přijímali. V jedné sezoně domácí zápasy bojkotovali a stáli nahoře nad stadionem. Do toho hrál roli fakt, že stadionu bylo pětapadesát let, nebyl koncipován na požadavky té doby. Už patřil městu, takže jsme nebyli dvakrát pány situace. V tom přijela Sparta. Magnet, téměř vyprodáno, příležitost dostat emoce ze sebe ven. Samozřejmě jsme se extrémně chystali, bylo tady maximální množství pořadatelů, které jsme měli k dispozici, připravena byla i policie. Zkušenosti z předchozích let napovídaly, že to může být dramatické. Nakonec se ukázalo, že bylo.

Když jste dřív nadával klubu soupeře, jeho fanoušci na stadionu téměř nebyli. Jenže postupem doby se jezdilo ven víc a víc, na stadionech vznikaly prostory pro hosty. Na Bazalech ale nebylo moc kde. A doba se posunula, že fanoušků hostů jezdilo víc, i od rivalů, přičemž stadion na to koncipovaný nebyl. Můžete vymyslet nárazníkové zóny, „no go zóny“, ale stadion byl stejně průchozí a bylo lehké se přemístit z bodů A do bodu B. Bez ohledu na to, na jaké místo máte vstupenku. Ujít padesát metrů nebyl problém. A co si budeme povídat, oplocení, které padlo, bylo staré.

Bylo tam ale ještě druhé, že?

Ano, u sektoru hostů. Byly vymyšleny dvě zóny. Když hostů přijelo méně, byli od domácích ještě o kus dál. Pak byla jedna mezizóna, kde se dalo fanoušky pustit, poté sektor L3, který vytvářel větší mezizónu. Při větších zápasech se jen o tento sektor snížila kapacita, ale byl tam velký prostor. Byla to trochu alchymie. Plot, který dělil L3 od jedné mezizóny toho hostujícího sektoru, byl postavený asi v roce 2010. Ten náporu sparťanských fanoušků odolal, ale ten z druhé strany od sektoru L2 měl už své za sebou. Byl jen hodněkrát dobře natřený. (usmívá se) Na druhé straně, když enormně zatížíte most, byť nový, také spadne. Ono to nemá být nepřekonatelná zábrana. Člověk by měl pochopit, že plot tam je proto, aby už dál nešel. To ale některým jedincům nevysvětlíte.

Bitka policistů těžkooděnců s baníkovcema.Zdroj: Deník/Pavel Sonnek

Kde tedy byla chyba? Na straně fandů, nebo pořadatelů?

Víte, nešlo zabránit tomu, aby lidé prošli stadionem od sektorů domácích k hostům. My neměli mnoho jiných možností. Ani zavřít domácí sektory nešlo. Samozřejmě si jste vědom, že může něco vzniknout, zvlášť při tak plném stadionu, ale v průběhu prvního poločasu nešlo poznat, že se baníkovci přemisťují ke sparťanům. Pod spodním plotem u hřiště fanoušky nebylo vidět přes hromadu reklam, jak tam pomalu chodí jak mravenci. Kamery byly jen na hlavní tribuně, takže o dění na druhé straně jste měl omezený přehled. Nebylo to jako na modernějším stadionu ve Vítkovicích, kde jsou kamery všude. Vše se ukázalo až v poločase, kdy tam najednou celá skupina „vyplavala“ ze sektorů L1 a L2.

A početná skupina…

Ano, bylo jich třeba pět set. Pořadatelé byli v té chvíli v mezizóně a jejich úkolem bylo tam fanoušky nepustit. Nikdo nevěděl, že oni zlomí ploty a nahází na ně tři sta sedaček. Proto došlo k vystřídání za zásahovou jednotku. Že to potom vypadalo nepříjemně, jak to vnímali lidé v prostředních sektorech – i s dětmi – to se mi těžko soudí. Záleží na strategii velitele. Po bitvě je každý generál, každý řekne, jak se co mělo dělat, vy se ale na místě rozhodujete ve vteřině. Člověku je pak z toho prostě zle, protože jen bezmocně stojíte na tribuně a přemýšlíte o tom, co se stalo. Průšvih jde za mnou jakožto pořadatelem, potažmo za klubem, a jen uvažujete, co se dalo udělat víc, nebo jinak, a co bude dál.

Mediálně to bylo hodně propírané, stadion byl města, tak jaké byly následující dny?

Už si nejsem jistý. Vím, že byly rozhovory, řešily se opravy, protože soutěž pokračovala a tohle bylo jedno z prvních jarních kol. Řešilo se zabezpečení dalších zápasů. Jestli jsme byli u primátora na briefingu, a vše si vysvětlovali, to si nevzpomínám.

Ale FAČR následně zmenšil kapacitu Bazalů na polovinu.

Já jsem to přijal jako trest. Trest celé komunitě fanoušků Baníku, i když většina zúčastněných byla kritická a ti, kteří utíkali před policií přes sektory S zpět, si asi dost prožili. Myslím, že od domácích dostali za uši. Co vnímám pozitivně, že sektory by na všech stadionech měly být oddělené aspoň dílčím způsobem. Nejlépe na všech čtyřech světových stranách. Ano, mohou být průchozí, ale měl byste mít možnost je zatarasit. My jsme pak po sezoně nechali postavit oddělující plot mezi středovými a levými sektory. Uzavřel se tím prostor a snížilo to kapacitu. Zejména při rizikových zápasech, při normálních by se tam dalo vrátit. Byla to zvláštní doba. Klub se potýkal s finančními potížemi, a do toho ještě tohle. Vše skončilo druhou ligou a na cizím stadionu. Buďme ale rádi, že vůbec vznikl, i když je pro fotbal zcela nevhodný.

K tomu se ještě dostaneme. Byl ten incident posledním hřebíčkem do rakve Bazalů, že se řeklo: „A dost, je to nevyhovující stadion“? Po další sezoně nastalo stěhování…

Já myslím, že to poslední rána nebyla. Že se na Bazalech hrát už nebude, mělo podle mě město vymyšleno mnohem dřív. O tom asi byla celá „multifunkčnost“ stadionu ve Vítkovicích, který byl stavěn pro atlety, stál nemalé prostředky. Vědělo se, že Bazaly jsou neudržitelné a v této podobě asi nerekonstruovatelné. Já z provozního hlediska viděl dlouhodobě, že to chce zásadní změnu. A koncepce města byla jasná, že chtěli posílit atletiku. Jestli byl téma i fotbal, to nevím. Když to vidím ve Vítkovicích dnes, vypadá to hezky, ale s fotbalem to nemá nic společného. Celkově nás asi doběhla mozaika vícero věcí. Hlavně času. Od přelomu století bylo ve světě vidět, kam se ubírá celý fenomén fotbal, ale v Ostravě zůstal zakonzervován. Stadionem jsme se neposunuli.

Klub ústy svých představitelů dal několikrát najevo, že fotbal a stadion ve Vítkovicích nejde dohromady. Můžete to říct z pohledu provozně bezpečnostního ředitele?

V první řadě proto, že stadion má přístup pouze z jedné světové strany. Čili my jsme na tom hůř než na Bazalech, kde to nebylo nic extra, ale vstupy byly do sektorů proti hlavní tribuně, u hlavní tribuny a vybudoval se přístup do sektoru hostů. To byly tři světové strany. Na městském stadionu je jen jeden vstup, a to i pro hosty, byť tam se vytvořila objížďka a jsou v bezpečí. Ale to jako požadavek na miliardovou stavbu nestačí. Chápu, že prostředí nabízí projektantovi omezené možnosti, pak se ale musíte bavit o tom, jestli je to vhodné místo pro sportovní stadion.

Bitka policistů těžkooděnců s baníkovcema.Zdroj: Deník/Pavel Sonnek

Evidentně není…

Ale bylo to nevyhnutelné. A my s tím podle toho i pracujeme, ale jde o slabinu celého prostoru. Komunikace lidí a přístupové cesty jsou pro fotbal nevyhovující. Může tam být spousta jiných zábav, třeba atletika, která trvá šest hodin, lidé mohou obcházet stadion ze všech stran po obvodové komunikaci, což na Bazalech nebylo, ale fotbal potřebuje jiné provozně bezpečnostní náležitosti. A ty na tom stadionu my jen suplujeme, vymýšlíme, jak z toho ven, aby se tam lidé cítili dobře a nedošlo ke komunikačnímu nedorozumění.

Co tím myslíte?

Když máme vyšší návštěvu, zpřístupníme sektory C, ale lidé tam jsou uzavřeni. Prostě je není kam poslat. Doleva jsou hosté, vpravo mají food zónu lidé z béčka, a nejsme schopni je prověřit, jelikož jich je pět tisíc. Když se pak do toho zamotají lidé z céčka, tak… Prostě je toho hodně k řešení, ale vše jsou to konsekvence prostoru, který máme k dispozici. A shromažďovací prostor pod sektory B, které mají kapacitu 5040 míst, tolik lidí nepojme. Když ti diváci chtějí jít domů, projdou zúžením kolem tenisových kurtů, stožárů osvětlení, kolem komunikace, která je podle normy v pořádku, ale v případě paniky či evakuace nevím, jakou by měla propustnost. Prostě když přijde na stadion patnáct tisíc lidí, musí být hodně disciplinovaní. To jsme viděli při zápase s Celtikem.

Opravdu?

Byl to samozřejmě přátelák, ale lidé proudili pomalu zhruba 30 minut od toho vstupu až na sedadla. Máme to i natočené. Já jsem se tam chtěl podívat, že bych si udělal pár fotek, ale vzdal jsem to, protože bych se složitě dostal zpět. Nicméně to jsou lidi v klidu, v náladě, v pohodě, ale když dojde na třaskavý zápas, všichni jsou nervózní, klubu se třeba nedaří, tak je to daleko složitější. Na to ale asi žádná norma není schopna reagovat. Všichni se totiž baví o teoretickém normálním provozu, fotbal však někdy není úplně normální a těžko se to předvídá. Když jsou pak lidi při odchodu naštvaní, že se pískla v závěru penalta proti Baníku, jejich disciplína klesá. A v tom prostoru mohou vzniknout problémy. Pak se můžete připravovat na různé scénáře. Za těch 22 let a více než 400 zápasů jen doma vím, o čem mluvím, i když si netroufám říct, že jsem odborník na tuto problematiku.

Posunula se od toho roku 2014 fotbalová společnost?

Určitě. Těch deset let ukázalo, že i to prostředí působí na člověka jinak. Bazaly byl staré, nevzhledné, zdálo se, že člověk může kopnout do čehokoliv, a je to jedno. Městský stadion je modernější, designově hezčí, takže to vše působí na psychiku člověka úplně jinak. Myslím si, že těch dosavadních devět sezon ukázalo, že lidé se v takovém prostředí umí chovat a nechodí na fotbal se z principu rvát a něco ničit. Ale stačí to ostravskému fanouškovi? Já myslím, že ne. On chce fotbalový stadion s fotbalovým prostředím, kde bude doma. A to ve Vítkovicích není.

Jaký máte názor na přestavbu Bazalů? Je to reálné?

Určitě je to realizovatelné. S panem Brabcem jsme se bavili už mnohokrát. A to i několik let zpět. Mé výhrady k některým věcem přetrvávají, ale nejsem architekt, ani projektant, nicméně moderní arénu lze realizovat. Nebyli bychom jediný klub, který by měl stadion v ohraničeném prostoru. V Anglii jde o naprosto běžnou věc. Jasně, byl bych rád, kdybychom měli kolem stadionu kilometr volného prostoru, ale taková situace v Ostravě není a nebude. A ta historie, ten „genius loci“, který na tom místě je, to bychom neměli ztratit. Jestliže je nějaká možnost, aby se zde naprojektoval plně funkční stadion, jsem všemi deseti pro.

A co ty výhrady?

Samozřejmě jde o kapacity parkovacích prostor, máme tady čtyřproudovou obvodovou komunikaci, a jsme přímo v obci, v okolí jsou rodinné domy. Infrastruktura je tady specifická. A jsme v kopci. Ale není to nic, co by se nedalo překonat. Nicméně, když jsme si to tady procházeli, tak je zde dost prostoru, aby divák byl od hřiště čtyři metry na dlouhých stranách a pět metrů na krátkých. A zároveň by zůstala obě tréninková hřiště, stejně jako součástí nové tribuny by mohla být ta současná. Není to tak, že by se to muselo bourat. Prostor je dostatečný a myslím si, že Ostravě dvanáctitisícové hlediště stačí.

Bitka policistů těžkooděnců s baníkovcema.Zdroj: Deník/Pavel Sonnek

Během sezony se hodně mluvilo o plotech v sektorech hostů. Slavii je policie nařídila vrátit. Co na to říkáte?

Dlouho tvrdím, že ploty jsou to, co nejvíc způsobuje agresivitu diváků. To se prokázalo na městském stadionu, kde je jen zídka, divák kdykoliv může vletět na hřiště, ale neudělá to. Co se týká hostujících příznivců, může být spousta utkání, kdy plot není třeba, ale v případě Baníku mezi tyto zápasy určitě v dohledné době a na jakémkoliv stadionu nebudou patřit ta se Spartou, Slavií, Opavou a Brnem. A podobně by na to měli nahlížet i tyto kluby na svých stadionech proti nám. Jestli však někdo vezme na sebe odpovědnost a zkusí do toho jít, nemám s tím problém. Jednou ale na zkoušku, myslím si, dojde. Těžko říct, kde je hranice, při níž si budeme moci říct, že společnost je na to připravena, lidé jsou chytřejší a nebudou se chtít pozabíjet. Takové jedince pořád mezi fanoušky u rizikových utkání najdeme.

Věříte, že jednou před zápasem Baník – Sparta řeknete, že plot není třeba?

Možná ano. Bude mi teprve devětačtyřicet, takže do důchodu mám ještě spoustu let. (směje se)

V květnu vrcholí fotbalová liga a v Ostravar Aréně bude MS v hokeji. Ostrava bude hostit i Poláky a Slováky, vy můžete hrát nadstavbu se Spartou a Slavií. Berete na to ohled? Jste s organizátory v kontaktu?

Ohled na to bereme, protože to stoprocentně ovlivní přístup na stadion. Dneska už máme k dispozici informace o tom, co se tam bude dít. Ostravar Arena se předá organizátorům šampionátu halu v posledním dubnovém týdnu, všechny parkovací plochy u haly budou fanzónami pro příznivce, kteří se autem do blízkosti hokejového ani fotbalového stadionu nedostanou. To ale budeme včas komunikovat. Na konci dubna se s organizátory setkáme, protože v té době budeme mít plán nadstavby a budeme vědět, s jakými zápasy se nám to kříží. A jak jste naznačil, Murphyho zákony fungují, takže abychom se nedočkali, že my budeme hrát doma se Spartou ve stejnou dobu jako Poláci se Slováky. Ale samozřejmě s tím se dá manévrovat. Každopádně s hokejem hodláme spolupracovat.

Skutečně?

Jasně. Přijede obrovské množství hokejových fanoušků, kteří jsou i fotbalovými fandy, takže je to příležitost dostat zahraniční turisty i k nám. Budou vítáni. Je to velká událost, proto to budeme koordinovat a náš prostor budeme chtít koncipovat přívětivě. Nechceme si konkurovat, ale spolupracovat.