"Bod musíme brát," přiznal trenér Bohemky Luděk Klusáček. "Ve druhém poločase nás Baník přehrával a byli jsme pod velkým tlakem," pokračoval. Tlak ano, ale bez výraznějších brankových příležitostí. Zkrátka takový klasický zápas na bezbrankovou remízu.

"Šance nebyly žádné, byl to takový klasický zápas s Bohemkou," pokyvoval hlavou ostravský záložník Adam Jánoš. "Je to pro nás velká škoda, tři body by nás dostaly v tabulce trochu nahoru a byly by odměnou za naší práci," mínil.

Jak bylo zmíněno, vše podstatné se událo v závěrečné desetiminutovce. Nejprve se prosadil ostravský De Azevedo, jehož střela se odrazilo od sítě a pak přišel vyrovnávací moment. Před brankou hostů se do souboje dostali domácí Osmančík s hostujícím Svozilem. Rozhodčí Marek bez váhání odpískal útočný faul, ale dostal signál od videorozhodčího a po krátké debatě byla situace otočená - penalta.

Bohemka má ve svém kádru plno zkušených fotbalistů, ale míč si sebral devatenáctiletý Vojtěch Novák, Laštůvkovi nedal chladnokrevně šanci. "Věřil jsem si, jinak bych na penaltu nešel. Trenér i spoluhráči mě hecovali, na tréninku je trefuju. Kopal jsem je už v dorostu, po tréninku jsem zůstával s gólmanem a třeba dvacet třicet jsem jich dával," přiznal hrdina Klokanů.

Bohemians - Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Branky: 90.+3. Novák z penalty - 84. De Azevedo. Rozhodčí: Marek – Hrabovský, Novák. ŽK: Květ - Fillo, Jánoš. Hráno bez diváků.

Bohemians: Le Giang – Dostál, Köstl, Bederka, Vondra (87. Keita) – Hronek, Ljovin, Květ (70. Novák), Schumacher (87. Kosek) – Puškáč (57. Vaníček), Necid (70. Osmančík). Trenér: Klusáček.

Baník Ostrava: Laštůvka – Sanneh (46. Pokorný), Svozil, Stronati, Fleišman – Fillo (46. Kuzmanovič), Jánoš, Tetour (79. De Azevedo), Kaloč, Ndefe – Zajíc (71. Šašinka). Trenér: Smetana.