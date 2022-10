Jeho angažmá v Baníku věří. „Je otázkou, jak to bude ze začátku, tým je ve specifické situaci. Myslím si, že v dlouhodobém horizontu bude chtít produkovat ofenzivní a nátlakový fotbal. Takový, jaký je dnes moderní,“ dodává Oto Brunegraf.

Co říkáte na to, že Pavel Hapal byl jmenován trenérem Baníku Ostrava?

Udělalo mi to radost, protože jsme s Pavlem v kontaktu a vím, že v květnu už to bylo v podstatě dohodnuto. Nedopadlo to, Baník se rozhodl jinak, ale teď se zase vrátilo na program dne. A tentokrát to vyšlo. Jsem rád i za Pavla, který vždy pozitivně vzpomínal na své dřívější působení v Baníku.

Je to osud, že se to takhle během pěti měsíců otočilo?

Někdy se v životě tyto věci dějí a musíte si počkat, než se otočí tím správným směrem. Každopádně je to pro něj velká výzva, zároveň i závazek, aby ukázal, že je kvalitním trenérem.

Vy jste možnost jít s ním do Ostravy neměl?

(pousměje se) Jak jsem řekl, s Pavlem jsme v kontaktu, ale od skončení působení u slovenské reprezentace pracuji na slovenském svazu v oblasti vzdělávání. Mám tam možnost pracovat s trenéry, kteří si dělají licence od UEFA B až po profi licenci. Musím říct, že jsem se v té práci natolik našel, že ani nechci od něčeho, co mám rozdělané, odcházet. Proto jsme se s Pavlem domluvili, že pokud bude něco mít, má si najít jiné a nové spolupracovníky. V této chvíli chci svou práci dokončit.

Ale kdybyste na svazu chtěl skončit, tak byste dnes společně trénovali Baník, je to tak?

Pavel vždy, když měl nějakou nabídku, se mě slušně zeptal, jestli mám zájem. V začátcích by to asi dopadlo, že bychom spolu spolupracovali, ale nabídky, které přišly těsně po působení u slovenské reprezentace nevyšly a mezitím se můj pracovní život přeorientoval jiným směrem.

Jak jste se vlastně seznámili a dali dohromady?

Povím to odlehčeně. Poprvé jsme se střetli, když dostal nabídku na působení v Nitře. Dělal jsem si tehdy srandu, že já ho znal, ale on mně ne. Přece jen jsem věděl, jaký to byl hráč. Já byl v té době asi tři dny hlavním trenérem, ale přišel on a z mé pozice mě „vyhodil“. (usmívá se) Ale vidíte… Nakonec z toho bylo třináct čtrnáct let společného trénování.

Nikdy jste mu to nezazlíval, že jste musel ustoupit na pozici asistenta?

V příjemných chvílích ano, ale po fotbalové stránce nikoliv, protože pro mě to byla velká škola. Životní.

Jak tedy vzpomínáte na vzájemnou kooperaci na klubové i reprezentační úrovni?

Vzpomínky jsou to úžasné, protože jsme začínali v Nitře, která nebyla žádným velkoklubem. Byl to standardní klub slovenské ligy. Ale hned v prvním roce se nám ji podařilo vytáhnout na třetí pozici a dostat se do evropských pohárů. To bylo pro ně nevídané. Pak jsme šli pracovat do Mladé Boleslavi, prošli jsme Zaglebii Lubin, Žilinou, reprezentacemi… A to jsou věci, které se nepoštěstí každému trenérovi, aby si je mohl zapsat do svého curriculum vitae. Proto tvrdím, že působení s Pavlem pro mě bylo vždy nádherné a krásné. Rád na to vzpomínám. A třeba ještě někdy přidáme další společnou kapitolu.

Konzultoval s vámi, jestli do Baníku jít? Zvlášť v současné situaci týmu v tabulce, navíc když na jaře byl blízko angažmá v Ostravě, ale na poslední chvíli z něj sešlo?

Probírali jsme to, ale ne tak, že by se mě ptal na radu. To si on umí rozhodnout sám. Ale je pravda, že díky nadstandardním vzájemným vztahům se ještě o některých věcech budeme bavit. A já mu budu vždy nápomocen. Třeba pokud by Baník měl zájem o hráče ze slovenské ligy.

Českým fanouškům je jeho práce nepříliš známá, jelikož větší část trenérské kariéry strávil v zahraničí. Mohl byste popsat, jak on fotbalově přemýšlí, jak chce, aby se jeho tým prezentoval? Co od něj lze čekat?

Pavel měl vždy rád – a myslím, že to vyplývalo i z jeho hráčské minulosti – ofenzivní fotbal. Shrnout to můžu do jednoduché věty, že se snažil hrát kolmo a rychle směrem k soupeřově bráně. Rozestavení jsme preferovali 4-3-3. Je otázkou, jak to bude ze začátku v Baníku, který je v trochu specifické situaci. Ale myslím si, že v dlouhodobém horizontu bude chtít produkovat ofenzivní a nátlakový fotbal. Takový, jaký je dnes moderní.

Budou podle toho vypadat i změny v kádru během zimy?

To bych v této chvíli ještě nechal, protože o tom, co jak bude tyto věci v Baníku řešit, jsme se příliš nebavili. Obklopil se lidmi, které zná, se kterými si umí představit, že to bude řešit. To je správné. Věřím tomu, že to bude ofenzivní fotbal. Koneckonců tím byl Baník ve svých úspěšných obdobích charakteristický.

Může mít vliv fakt, že dva roky netrénoval a klub ještě déle?

V tom bych zbytečně nehledal žádnou vědu, nebo problém. Vím o Pavlovi jedno. A zdobilo to celou naši společnou kariéru. Ať už jsme šli kamkoliv, vždy jsme chtěli v daném městě žít, bydlet, fungovat tam, zároveň být co nejvíce na stadionu a řešit vše, co je nutné. V tom bude chtít určitě pokračovat. Myslím si, že do toho půjde se svým entuziazmem, který načerpal během období, kdy nepracoval. Na druhé straně on, i když nikde netrénoval, tak si udržoval přehled, chodil na fotbal, jezdil na stáže a vzdělával se. V tomto směru je aktivní a připravený.

Bude mít díky tomu chuť pochybující veřejnosti dokázat, že na to má a Baník může pozvednout?

Odpovím vám velmi všeobecně. Trenérovi vždy ve všem, v jakémkoliv přesvědčování kohokoliv – majitele, vedení, fanoušků – pomohou pouze výsledky. Ty budou směrodatné i u Pavla. To se ale vracíme k jedné z předchozích otázek. Já věřím, že kromě výsledků to bude i hra a Baník zase nasměruje k obrození, aby se vrátila do Ostravy historie, která je velmi silná. Pevně doufám, že Baníku pomůže. Držím mu palce. A myslím si, že nejen Ostrava, ale celý region si přeje, aby se Baník vrátil k tomu, že bude atakovat přední příčky tabulky.

Pravděpodobně budete teď díky němu Baník Ostrava, který hraje v neděli doma proti Slovácku (15 hodin), sledovat, že?

(pousměje se) Samozřejmě se těším. Kdybych neměl o víkendu určité povinnosti, velmi rád bych do Ostravy zavítal. Ale určitě na to dojde někdy jindy. Sám jsem mu řekl, že jak to bude možné, přijedu ho povzbudit.