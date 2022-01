Stopa De Azeveda v Baníku: klíčové góly Sigmě, centr Barošovi, sestup i postup

„Už jsem se sem byl dvakrát v minulosti na výletě podívat. Ale když jsem začal hrát v Česku, byl Baník místem, kde jsem si přál hrát hlavně kvůli těm výborným fanouškům,“ prozradil dále autor 13 branek v 83 zápasech v české nejvyšší soutěži.

V závěrečném utkání loňského podzimu při bláznivé remíze 3:3 ve Vítkovicích byl ještě na straně sešívaných, do hry se ale nedostal.„Baník hrál vždycky dobrý fotbal. Pořád mám v paměti ten poslední zápas v Ostravě se Slavií. V něm se ukázalo, že Baník se nikdy nevzdává,“ připomněl, jak hosté vedli o dva góly a měli duel ve svých rukou.

„Baník hrál pořád na maximum a pořád se snažil. A nakonec to skončilo 3:3. Myslím, že Baník je pro mě dobrým klubem,“ doplnil Ekpai.

Z kádru Slezanů se mu do paměti nejvíce vryli do paměti krajní obránci Jiří Fleišman s Giglim Ndefem. Nyní má však před sebou jasnou výzvu a cíl. „Baník má dobrý tým a byl bych rád, kdyby se kvalifikoval do evropských pohárů,“ řekl jasně.

V ostravském dresu bude nosit číslo 50. Proč? „Protože moje máma bude mít příští týden padesát let. Je to můj dárek pro ni,“ zakončil Ubong Ekpai.