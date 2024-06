Ne, celá sezona byla strašně náročná, každý zápas jsme museli hrát na nejvyšší úrovni, protože Opava měla fantastický rok. Nesměli jsme udělat chybu. Ke každému utkání i tréninku jsme přistupovali, jako by šlo o finále. Šli jsme si pro to. Kabina držela spolu, nikdy jsem nezažil, aby se tým takhle semkl a vyhrál soutěž proti o rok starším. Zvládl těžké zápasy v závěrečných minutách, je to nezapomenutelná sezona.

Jsem na ty kluky pyšný, to je hlavně jejich práce. Jsem jim vděčný. Vytvořili velkou partu a zapsali se do historie něčím, na co nikdy v životě nezapomenou. Ani já. Důležité je, aby zůstali na sebe nároční, protože hlavním cílem pro ně je profesionální fotbal. Tohle ale může být jeden z krásných příběhů jejich kariéry.

Těch momentů byla fakt spousta. Ať výhra v Opavě, nebo třikrát gól v poslední sekundě zápasu. To nás udrželo ve hře. Myslím, že roli zase hrála ta nastavená hlava, že jsme od prvního dne šli za nejvyššími cíli. Jdeme vyhrát soutěž, jdeme každý den pracovat a profi fotbal je ten hlavní cíl. Žádné, že něco jdeme zkusit. Vůbec.

Co ve středu rozhodlo, že jste Opavu porazili 3:0?

Myslím si, že to naše DNA. Měli jsme jasně nastavenou tvář v každém zápase, v každém tréninku, svůj herní projev, ze kterého jsme neuhnuli, a bylo jedno, jestli přijela o rok starší Opava, asi největší favorit soutěže, nebo jsme jeli do Brna. Pořád jsme se chovali stejně a to nás k tomu dovedlo.

Takže na fakt, že Opava je starší, jste se neohlíželi?

Kdybychom si tohle dávali do hlavy, tak ani nemusíme nastoupit. Říkat si, že jsme mladší, že půjdeme něco zkusit, prohráli bychom 0:5. My se pořád soustředili na sebe, věřili jsme, že kluci mají kvalitu a chtěli jsme hrát svou hru. Prezentovat se tak, jak jsme se prezentovali od prvního dne. Upřímně, fakt jsme se soustředili na sebe, na nikoho jsme se nepřipravovali, dívali jsme se jenom na naši kategorii. A to rozhodlo.

Trenér David Holiš s trofejí pro vítěze v Moravskoslezské dorostenecké lize.Zdroj: FC Baník Ostrava

Jak vidíte teď budoucnost toho týmu? Je někdo, kdo by během pár let mohl pokukovat po lize?

Víte, je to dlouhá cesta. Dneska někoho vypíchnout by asi bylo nevhodné. Ale po příchodu z Vítkovic jsem si uvědomil, jak velká kvalita v Baníku je. Každý hráč je velmi dobrý, ale naučil jsem se jednu věc, že nejdůležitější je mentální nastavení, přístup, ochota každý den trénovat na sto procent. Cílem je profesionální fotbal, já zde vidím spoustu kvalitních hráčů, ale pro mě je mentalita nejvíc. Pár hráčů ji tady má na nejvyšší úrovni, takže jim věřím. Takhle by se měl nastavit každý, protože jen fotbalová kvalita nestačí. Může tady být do dorostu, do devatenáctky, ale nejdůležitější je přechod do profi fotbalu. Pokud nebudou mít správně nastavenou hlavu, tak neuspějí a skončí v krajském přeboru.

Jmenovat ale asi nechcete, že?

Není to tak, že by tu byl jen jeden hráč, ale příklad dát mohu. V lednu jsme přivedli ze Zbrojovky Maxe Ulbricha, dlouho jsme ho skautovali. Skvělý přístup v každém tréninku, který bere jako to finále, které jsme teď hráli. Takhle se choval každý den a ovlivnil celou partu, celou kabinu. Myslím si, že jsou kvalitnější hráči než on, ale ten jeho přístup byl fantastický. Proto bych ho vypíchl.

A co vy? Jak vás obohatil ten rok v Baníku?

Přiznám se, že dneska to na mě dolehlo, ale jinak šlo o nejtěžší rok. Můj táta je předseda akademie Baníku, každý to ví, takže na rovinu jsem tady v pozici, že plno lidí mě sleduje, řada z nich mluví, že mi pomáhá, že mi dělá kariéru. Proto to bylo zvlášť náročné. Na druhé straně, mě to motivovalo, abych každý den ukazoval, že na tom mám. A nejen já. Celý realizační tým má kvalitu, proto si toho úspěchu vážím. Chtěl bych tátovi poděkovat, stejně jako celé rodině, protože tohle patří jim. Rád bych poděkoval i Michalu Bělákovi (výkonný ředitel Baníku), který nám tady spolu s panem majitelem vytváří fantastické podmínky, panu Kovářovi (šéftrenér mládeže) a panu Frajtovi, který mě oslovil a dal mi důvěru. Těžký rok, ale s krásným koncem, kterého si vážím.

Slýcháte narážky na nějakou protekci?

Podívejte, já vám rozumím, ale pravda vždy leží na hřišti. Jsem hrdý na svého tátu, bez něj bych se nikam nedostal, protože mě vychoval a ke všemu navedl, ukázal mi cestu. Na to jsem strašně pyšný. Lidi to samozřejmě vidí. Mám dvacet jedna let a koukají na mě jinak, ale nechci na to reagovat. Mluvit chci jen hrou na hřišti, a tím, kolik hráčů vychováváme, jak hrajeme, jak se prezentujeme. Jak ve Vítkovicích, tak i tady jsme udělali sezonu, která na tyto otázky krásně odpovídá.

A co starší kolegové, trenéři? Jak vás berou?

Hodně mi pomohl trenér Smetana, který mi dal šanci v šestnácti v Petřkovicích, že jsem mu mohl dělat asistenta. Podobně musím poděkovat i panu Brožkovi nebo Ličkovi, stejně jako Janu Laštůvkovi. Samozřejmě není to zvykem, protože budu mít dvaadvacet, oba mí asistenti jsou o dva roky starší. Ano, je to celkově trochu zvláštní, ale soustředíme se na sebe a okolím se vůbec nezabývám. Co říká, nebo jak reaguje…

Zleva: bratři Roman Holiš ml. a David Holiš s otcem Romanem a maminkou.Zdroj: FC Baník Ostrava

Vy jste mluvil o rodině, váš bratr postoupil s Duklou do ligy. Bude tedy dvojitá oslava?

Moje rodina je pro mě všechno a oslava určitě bude. Jsem rád, že v Baníku Ostrava vůbec mohu být, že dělám trenéra, patří jim za to, jak mě vždy podporovali. A brácha nejvíc. Bez něj bych nebyl nikde. On mě naučil, co obnáší dřina a tvrdá práce, protože vím, jak si to vydřel v kariéře. Je pro mě inspirací.

Sledujete se navzájem?

Máme parádní vztah. Jeho zápas nevynechám, on zase můj. Když tady nemůže být, protože hraje v Praze, dívá se živě přes stream. Každý den si voláme, radíme si. Proti Opavě tu byl. I když už měl být na dovolené, odložil ji. Tohle je pro mě neskutečné.

Komu budete fandit, až se na podzim utká Baník s Duklou?

Věděl jsem, že ta otázka přijde. Odpovím na rovinu, nebojím se to říct. Baník mám strašně rád, fandím mu odmala, ale nejvíc přeji bráchovi. Jemu budu vždy fandit. Proti komukoliv.

Jaká bude vaše budoucnost? Zůstáváte u šestnáctky, nebo jdete dál se svým týmem o kategorii výš?

Dostal jsem možnosti jít do profesionálního fotbalu. Být asistent ve druhé lize, případně v první na Slovensku. Zvažoval jsem to, ale ještě mě tady šéftrenér Kovář přemluvil, ať si dáme ještě rok v celostátní dorostenecké lize, takže pokračujeme dál. Tato sezona byla aktivace, příští rok to bude pro nás asi Liga mistrů.

Vy sám už fotbal nehrajete. Můžete říct, proč?

Já měl vrozenou srdeční vadu, kterou mi našli, takže jsem věděl, že nikdy nemůžu profesionálně sportovat. Fotbal jsem ale miloval, znamenal pro mě všechno, takže jsem hrál, dokud mi to doktoři definitivně nezakázali, v Petřkovicích, kde mě trénoval táta, aby na mě dával pozor. Dohlížel na mě, abych si mohl s kluky zakopat. Když jsem musel definitivně skončit, bylo to těžké, ale našel jsem vášeň v trenéřině. U fotbalu jsem zůstal a možná to tak všechno mělo být. Dneska jsem za to rád.

Takže už to není ani na hraní na nejnižší úrovni?

Moc rád bych, protože to bylo pro mě nejvíc, ale nemůžu. Mám se rád.