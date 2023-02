Ani hra, ani body. Bída Baníku nebere konce, výhru v Ostravě bere Hradec Králové

Po skončení střetnutí a ostudné porážce ale emoce propukly naplno. Pískot a skandování onoho hesla ještě zesílily, hráči se dostavili ke kotli po pár minutách. Fanoušci ústy svého „speakera“ a následně i dalším skandováním po fotbalistech chtěli svléknout dresy. Jako výraz, že ho nejsou hodni.

Kapitán Jan Laštůvka reagoval naštvaně, švihl rukavicemi o zem. Následně se s jedním z příznivců hádal, pak mu bylo umožněno skrze mikrofon k situaci něco říct. Co? To nebylo v místech na hlavní tribuně, kde sídlí novináři, rozumět. Nejspíše padala slova o tom, že tým dělá maximum, ale aktuálně mu to prostě nejde. Z reakcí se však nezdálo, že by se dočkal pochopení a fanoušky by to uspokojilo. Když to gólman zjistil, zavelel k odchodu do šaten, načež po pískotu kotel odpověděl známou – a o poznání povzbudivější – hláškou „chuligáni, vždycky s vámi“.

„Něco podobného zažívám poprvé, není to pěkné, ale pochopitelné. Jsou v tom emoce, fanoušci za námi všude jezdí, takže se jim nedivím. Zaslouží si, aby Baník vyhrával. Ale není to příjemné,“ uvedl útočník Ladislav Almási, který uzdravil poraněný kotník a poprvé od listopadu naskočil do ligy.

Ladislav Almási.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Podobně mluvil i trenér Pavel Hapal. „Já se na fanoušky vůbec nezlobím, protože chtějí vidět Baník vítězit, ale my prohráváme. Proto je to logické,“ přikývl. „Samozřejmě tlak fanoušků vnímáme, je velký, mrzí mě to, ale je třeba se oklepat a připravit se na další utkání,“ pokračoval Hapal, přičemž si je vědom, že nyní hraje Baník o holou záchranu.

„Je tam víc jak půlka ligy. Víme, že máme málo bodů, ztrácíme doma, není to jednoduchá situace, ale věřím, že mužstvo na to dokáže zareagovat,“ zadoufal Pavel Hapal a slíbil, že pro vítězství v Pardubicích udělá tým vše. „Společně s fanoušky, byť jsou teď rozladění,“ podotkl šéf ostravské lavičky.

Hostující trenér Miroslav Koubek, který prostředí v Ostravě před třinácti lety zažil, se uměl do situace soupeře a kolegy vcítit. „Samozřejmě v těchto velkých klubech se čeká převážně jen úspěch a tlak je vyšší, než v menších. Když já třikrát prohraji s Hradcem, tak se na mě lidi pořád smějí. Tady ale následuje velký tlak na všechny – realizák, Pavla (Hapala) a další okolo. Baník je velkoklub, patří do top trojky, ani ne čtyřky. Umím si představit, že to není příjemné,“ poznamenal zkušený kouč.

Problém Hapal neviděl systému na tři obránce, který Baník poprvé aplikoval. Přiznal, že tým od trenérů až po posledního hráče se musí nad sebou zamyslet a přidat v tréninkovém procesu. Samotný duel se mu hodnotil těžce.

„Prohráli jsme třetí zápas po sobě, druhý doma. Děláme spoustu chyb, které nás stojí branky, a když se pak máme dostat do zápasu, tak se to nepodaří, protože gól nevstřelíme. Je to o hlavách, je třeba se nachystat na další zápas, protože jiné východisko není,“ měl jasno Hapal.

„Hradec král velmi bojovně, soustředěně, potrestal naše chyby, které udělal dnes možná Lašty, ale úplně stejná je ta, když Tijani nedá gól do prázdné brány,“ dodal.

Mužstvo před sobotní bitvou v Pardubicích čeká hodně práce. „Musíme se semknout, ne křičet jeden po druhém. To nepomůže nikomu, musíme bojovat jeden za druhého. Bez toho to nejde. Jsme v průšvihu, jsme dole, to nikdo nečekal, ale musíme to řešit,“ uzavřel Ladislav Almási.