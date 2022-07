Pojezný: Baník chci zkusit, první zápas byl zážitek. Boje o udržení mě zocelily

Naopak vůbec poprvé do zápasu v přípravě zasáhl Muhammed Sanneh. Zajímavostí pak bylo, že křídelník David Buchta nastoupil po většinu první půle na pozici defenzivního záložníka po boku Jiřího Bouly. Možná i kombinovaná sestava mohla za to, že první šance měli domácí, Baník premiérové zahrozil ve 13. minutě střelou Tijaniho. Jinak se hra odvíjela mezi šestnáctkami.

Až se ve 27. minutě vydal do útoku právě Sanneh, v pokutovém území byl faulován a penaltu proměnil Jaroň. Stejný hráč navíc ještě do poločasu po práci a nahrávce Tijaniho navýšil náskok Slezanů. Kouče Vrbu však ze střídačky kromě několika nepřesností vlastních svěřenců zvedly dva tvrdé zákroky na Ciencialu s Šehičem.

Po obrátce sice musel podržet spoluhráče brankář Baníku Letáček, pak se ale do hry dostali opět hosté a blýskli se několika nadějnými akcemi, které však nedokázali dotáhnout do úspěšného konce. Podobně si počínali i domácí, kteří nechávali solidní návštěvu několikrát nadechnout v naději, že uvidí alespoň čestný gól, ale ani oni se nedočkali.

„Narazili jsme na mužstvo, které až do konce minulé sezony hrálo o postup do ligy, takže jsem rád, že i když jsme sestavu protočili, uhráli jsme nakonec takový výsledek. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli, v defenzivě jsme neudělali žádné fatální chyby a zápas jsme kontrolovali. Jsem spokojený,“ hodnotil Pavel Vrba.

Nyní tedy nastane zúžení kádru. Jednat by se mělo o zhruba pět jmen. „Na Žilinu čekat nebudeme, už to provedeme a někteří hráči půjdou o víkendu hrát za béčko do Trnavy, protože mají těžký zápas. Tím ale neříkám, že jsou přeřazeni. Chceme, aby hráli proti ligovému mančaftu na Slovensku. Srovnává se to, rýsuje, jména ale říkat ještě nebudu,“ dodal Pavel Vrba.

SK Líšeň – Baník Ostrava 0:2 (0:2)

Branka: 27. z pen. a 44. P. Jaroň.

Sestava Baníku: I. poločas: Hrubý – Sanneh, Frydrych, Pojezný, Šehič – Boula, Buchta – P. Jaroň, Budínský, Cienciala – Tijani. II. poločas: Letáček – Zálešák, Pokorný, Chlumecký, Fulnek – Boula, Kaloč – M. Jaroň, P. Jaroň, Kubala – Tijani. Trenér: Vrba.