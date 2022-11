Byl to jeden z klíčových momentů nedělního klání 15. kola FORTUNA:LIGY v pražských Vršovicích. Slavia se tím dostala podruhé v zápase do vedení gólem Matěje Juráska, který vzápětí přidal třetí branku. „Tam se zápas lámal,“ věděl Pavel Hapal, který se bezprostředně po utkání nebál pronést, že na kontroverzní verdikty je už zvyklý. Co padlo na tiskové konferenci?

Pojďme nejprve k zápasu jako takovému. Jak ho hodnotíte?

Myslím si, že to bylo zajímavé utkání, byť z naší strany to nebylo optimální, co se týká herních dovedností. Kazili jsme hodně míčů a přihrávek, nebyli jsme moc v kombinaci, ale hráli jsme se Slavií, která je v tomto doma velmi silná. Hodně nás presovala. Pozorně jsme bránili, chtěli jsme se dostat do brejkové situace, ta se naskytla v prvním poločase. Tam jsme měli jít do vedení. Bohužel stoprocentní gólovou šanci jsme neproměnili.

Hlavní rozhodčí Tomáš Batík o situaci pro 02 TV: „Po dosažení branky se to kontrolovalo. Pro mě z hrací plochy přestupek na hostujícího hráče nebyl. VAR musí celou gólovou situaci kontrolovat, nenašel tam žádné pochybení a mé rozhodnutí potvrdil."

Brzy po pauze jste obdrželi první gól…

Inkasovali jsme první, vyrovnali ze standardky, což byla vzpruha. Škoda druhého gólu, tam se ten zápas lámal. Kdybychom ještě nějakou minutu vydrželi, mohlo se to zlomit na naši stranu. Pro Slavii to nebylo jednoduché. Třetí branka už pak pramenila ze snahy ještě s výsledkem něco udělat. Jsem spokojený, že tým odevzdal vše, běžecky kluci nevypadali špatně, nepropadali rychlostně ani fyzicky, ale chybělo nám víc herní kvality.

Nescházelo vám víc aktivity směrem dopředu?

V první půli jsme se soustředili na defenzivu, i když jsme samozřejmě chtěli hrát dopředu, ale Slavie nám to neumožnila a jak jsem řekl, v kombinaci jsme nebyli přesní. Hodně míčů jsme ztráceli. Přesto jsme šanci ve druhé půli měli, Laco Almási se tam dostal, to už myslím bylo za nepříznivého stavu.

Vyrovnali jste ze standardní situace. Šlo o secvičený signál?

Všude slyším, že co jsme k mužstvu přišli, tak je to víceméně jen o nějaké euforii a atmosféře v kabině, ale my také pracujeme a standardkám se věnujeme. V posledních dvou utkáních jsme z nich dali tři góly, jestli se nepletu, takže jsem rád, že se to povedlo.

Kde byly podle vás chyby u první a druhé branky?

Při první byl vynikající centr, v optimální výšce a z toho jsme si tečí dali vlastní gól. Smolná situace, ale bohužel. Určitě to šlo ubránit. Druhou branku si moc nevybavuji, mám dojem, že tam byla střela, ale já se soustředil právě na odpískání faulu, o kterém jsem si myslel, že přijde.

Jak jste viděl zákrok na Gigli Ndefeho před gólem na 2:1?

Z toho, jak byl zápas veden, mého pohledu během utkání i rozhovoru s Ndefem, to byl jasný faul. A vůbec se nemusel dívat na video, nikdo by mu nic neřekl. Musím se ještě kouknout na záznam. VAR ale rozhodl jinak, než je můj pohled.

Lze si vzít z této relativně vyrovnané partie něco pozitivního?

Neřekl bych, že to bylo vyrovnané. Slavia byla lepší, to je třeba si přiznat. Silnější na míči. Ale nevypracovávali si stoprocentní šance, postupem času už tam byla i nervozita. Jak jsem řekl, stav 1:1 jsme měli udržet delší dobu.

Hostující sektor byl plný, Slavia slavila 130 let od založení. Co jste říkal na atmosféru?

Tady vždy byla super atmosféra, pomohli tomu i naši fanoušci. Jsme rádi, že přijeli v tak hojném počtu. Nebyli odměněni výsledkem, ale za podporu jim děkuji. I slavističtí fanoušci byli výborní, stejně jako celkově kulisa.