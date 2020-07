V závěru základní části ještě uhrál nulový Baník v Liberci zásluhou gólmana Jana Laštůvky bod po bezbrankové remíze, o víkendu však po ještě mizernějším výkonu padl 1:2. „Měli bychom začít každý sám u sebe, protože takový výkon si nikdo nepředstavuje. Musíme tuhle sezonu dohrát a… Nevím, co dál říct. Velké zklamání,“ klopil oči Laštůvka.

Hráči před ním se káli. „Hrálo se mi špatně, bylo to ode mě strašný. Musím být sebekritický, klukům jsem se za to i omluvil v kabině,“ řekl záložník Baníku Roman Potočný, jehož výkony jsou po přestupu z Liberce do Ostravy velkým zklamáním.

„Liberec vyhrál zaslouženě. Náš první poločas byl špatný, Liberec se dostal do několika šancí, my jsme neměli nic. O přestávce jsme si řekli, že budeme hrát jinak, ale bohužel… Ta druhá půle byla ještě horší než ta první. První gól jsme si vlastně dali sami, když jsme ztratili balon na vlastní polovině, a to už poněkolikáté za poslední dobu. A pak klasika: gól ze standardky, což nás teď taky trápí,“ dodal zklamaný Jan Laštůvka.

„Čekali jsme, že domácí budou oslabenější vzhledem k programu, ale nohy jsme tahali my. Byli jsme pomalejší, hůř jsme na všechno reagovali. Zasloužená porážka. Na Spartě to od nás sneslo parametry, ale tohle jsme nezvládli. Realita je taková, že postup do finálové šestky je pro nás asi maximem, na co momentálně máme. Ukazuje to pro nás i něco k další sezoně,“ vykládal po sobotním večerním duelu na severu Čech kouč Baníku Luboš Kozel.

Ten získal v předešlých pěti zápasech s týmem pouhé dva body, když poslední tři duely prohrál. Co hůř. Neváznou jen výsledky, ale i samotná hra. „Všichni si představovali od Baníku s příchodem Luboše Kozla něco jiného, ale není to tak jednoduché. Baník byl pomalý a sterilní, na Slovan se koukalo lépe. Chyběl náběh, přeskočení, přehrání. Takový fotbal nikoho nezajímá,“ prohlásil po televizním přenosu ve studiu O2 TV Sport expert Petr Mikolanda.

„Čekal jsem od Baníku, že budou chtít odčinit špatné výkony a výsledky. Ale já to z nich necítil. Kluci si přijeli zahrát fotbálek, ale pracovitost a touha vyhrát mi tam chyběla,“ doplnil jej David Holoubek, kouč reprezentace do 18 let.

Baníku zbývá odehrát v nadstavbové skupině o titul ještě dva zápasy. V neděli 5. července od 17 hodin přivítají doma Plzeň, ve středu 8. července od 18 hodin se představí v Jablonci.