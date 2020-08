Když šli ve 38. minutě jasně lepší Jihočeši do dvoubrankového vedení, snesly se na trenéra i hráče z tribun nadávky a ohlušující pískot. Nespokojenost projevil také kotel. Přestože Ostravané nakonec vybojovali bod, naštvané příznivce Baníku to příliš neobměkčilo.

A není se co divit, doba hájení již skončila. Nechybí jen výsledky, ale také slibovaný lepší herní projev. Na úvod ligy Baník v Karviné při bezbrankové remíze nudil, první poločas s Českými Budějovicemi byl možná nejhorší pod koučem Kozlem vůbec.

Fotogalerie ze zápasu Ostrava - České Budějovice:

„Výkon zase nebyl dobrý, po dvou kolech máme jen dva body a uvědomujeme si, že start do nové sezony je nepodařený. Budeme se snažit zlepšovat,“ slíbil Kozel, který poté reagoval na dotaz, proč není ani po osmi měsících, co je u mužstva, patrný herní progres.

„Kdo na to kouká, tak vidí věci, které tam předtím nebyly. V první půli zápasu s Budějovicemi na hřišti moc nových hráčům nebylo, takže je to spíše setrvalý stav toho, jak to bylo na jaře. Přivést hráče, kteří to mohou zvednout okamžitě, na trhu tolik není, nebo jsou nedostupní. Věříme těm, kteří tady jsou. Pracujeme s nimi a mrzí nás, že to není tolik vidět,“ prohlásil Kozel.

Ten odmítl, že je uvnitř týmu špatná nálada. „Tomu se musím jen smát. Četl jsem článek, kde někdo hodnotí naši kabinu, ta je ale soudržná. Mrzí nás, že jsme nevyhráli minule ani teď. Jsme naštvaní i sami na sebe, ale určitě není problém ve vztazích,“ zdůraznil Kozel.

Bude během reprezentační pauzy žádat vedení klubu o to, aby přivedlo posily? „Tak bych to nestavěl, že bych na to apeloval. Pracujeme průběžně, bavíme se o různých věcech. Pokud chceme být úspěšní, potřebujeme mít nahoře silné hráče. Je pak ale otázka, zda jsou dostupní,“ uzavřel Luboš Kozel.